Il est important d’éteindre vos ordinateurs, vos enfants et vos lacets pour vous amuser pendant la pandémie COVID-19

Comme le sait tout parent qui supervise l’école à la maison: Zoom PE n’est pas une classe de Peloton difficile. C’est plus comme votre enfant allongé sur le sol du salon en train de lever les jambes sans enthousiasme à la lumière de son ordinateur portable.

De nombreux étudiants, en particulier les préadolescents et les adolescents, ne bougent pas autant qu’ils sont censés l’être – pendant une pandémie ou autrement (60 minutes par jour pour les enfants de 6 à 17 ans, selon les Centers for Disease Control and Prevention). Un rapport de mars 2020 dans The Lancet offre des preuves scientifiques expliquant pourquoi vos enfants ne se lèvent pas du canapé: à mesure que les enfants avancent à l’adolescence, ils deviennent en effet plus sédentaires, ce qui est associé à un plus grand risque de dépression à l’âge de 18 ans. la santé ainsi que la santé mentale.

Pourtant, avec de nombreux sports d’équipe organisés sur les hiatus et les terrains de sport, les terrains de jeux et les salles d’escalade fermés ou restreints à de plus petits groupes pendant des heures plus courtes, que doit faire un enfant de plus en plus paresseux? Plus précisément: que doit faire la mère ou le père d’un enfant de plus en plus paresseux?

De nombreux parents prennent les choses en main et trouvent des moyens informels et créatifs d’attirer leurs préadolescents et adolescents isolés hors de leur écran et à l’extérieur – avec d’autres, en toute sécurité. Pour faire bouger vos plus jeunes, voici quelques idées de familles à travers le pays, tous des succès presque garantis, même avec l’arrivée de l’hiver.

Démarrer un petit club de course

À San Francisco, sous la pluie, le brouillard ou le ciel bleu (ou même le tristement célèbre orange), un groupe d’élèves de sixième se réunit deux fois par semaine au Golden Gate Park pour courir deux milles. Leur devise non officielle: «Distance de sécurité, distance minimale». Les masques sont obligatoires et les pauses photo sont fréquentes, tout comme la crème glacée après la course. Lancé sur un coup de tête par des parents locaux en août, le club a été un tel succès, attirant de six à 20 enfants à chaque course, que certaines occasions nécessitent un troisième après-midi par semaine, même une rencontre avant l’école à 7 heures du matin (dans laquelle cas ils servent des beignets). Mais les friandises ne sont pas le tirage au sort ultime.

«J’aime l’expérience d’être avec mes pairs et de faire quelque chose, tout en même temps», a déclaré Henry Gersick, 11 ans. « Au lieu de rester assis là. »

Sauter! Sauter! Sauter!

L’un des sports les plus accessibles, les moins chers et les plus socialement éloignés est quelque chose dont vous ne réalisez peut-être même pas qu’il s’agit d’un sport. Depuis le début de la pandémie, le saut à la corde est devenu «un engouement pour TikTok», selon Nick Woodard, 14 fois champion du monde de saut à la corde et fondateur de Learnin ‘the Ropes, un programme conçu pour enseigner aux enfants et aux adultes la joie de sauter. «Tout ce dont vous avez besoin, c’est du temps, de l’espace et une corde à sauter à 5 €, et vous êtes prêt à partir», a déclaré Woodard.

Basé à Bowling Green, dans le Kentucky, Woodard et son épouse Kaylee (six fois championne du monde à part entière), ont animé des ateliers virtuels pour des enfants dès l’âge de 6 ans, de la Malaisie à l’Allemagne. Un cours de 30 minutes coûte 35 € pour un enfant et comprend des échauffements, des instructions et des défis. (Combien de sauts pouvez-vous faire en 30 secondes?)

«Ils s’amusent tellement qu’ils ne réalisent même pas qu’ils font de l’exercice», a déclaré Kaylee Woodard. Mais un argument de vente en ce moment est que la corde à sauter – contrairement aux sports d’équipe – est quelque chose que vous pouvez faire ensemble, séparément.

Faites une randonnée en famille et avec un ami

«Mes enfants sont réticents à faire quoi que ce soit à l’extérieur, à moins que nous ne rencontrions une autre famille, alors ils sont totalement intéressés», a déclaré Ginny Yurich, fondatrice de 1000 Hours Outside, un compte Instagram familial comptant plus de 112 000 abonnés. met les jeunes au défi de passer en moyenne 2,7 heures par jour à l’extérieur par an. «Assurez-vous d’avoir de la nourriture, une trousse de premiers soins et des amis – les amis sont la cheville ouvrière», dit-elle. (Des masques aussi.)

Yurich, une mère de cinq enfants du Michigan, entraîne ses enfants lors de randonnées d’une journée, oui, mais aussi lors de randonnées nocturnes éclairées aux lanternes, de randonnées sous la pluie et de promenades enneigées. Elle a été inspirée, dit-elle, par le livre de 2017 «Il n’y a rien de tel que le mauvais temps», de l’auteure-blogueuse suédoise-américaine Linda McGurk, qui épouse le concept scandinave de friluftsliv, ou «vie en plein air». Pour Yurich et McGurk, faire l’expérience du plein air est primordial pour le développement et le bien-être des enfants.

Si vous préférez ne pas gober pendant la pandémie, suivez l’exemple de Dave Rubenstein, père de deux enfants à Lawrence, au Kansas, en adoptant «Forced Family Fun Time».

«Nous l’appelons FFFT», a déclaré Rubenstein à propos de l’activité hebdomadaire. «Cela implique généralement une randonnée autour du lac en ville, mais il peut s’agir de toute activité de plein air que les adolescents détestent généralement. Et s’ils se plaignent, la punition est plus FFFT.

Formez un groupe de vélos de quartier convivial

«Les enfants font du vélo comme jamais auparavant», a déclaré Jon Solomon, porte-parole du programme Sports & Society de l’Aspen Institute, une initiative à but non lucratif visant à créer des communautés saines grâce au sport. Au cours de l’année, les ventes de vélos de loisirs ont augmenté de 203% d’une année à l’autre, a-t-il déclaré.

Dans un quartier de Denver, un voisin a ouvert une piste de vélo tout-terrain d’un demi-mile sur sa propriété à tous les enfants du quartier. Wyatt Isgrig, 14 ans, et ses amis s’y attaquent souvent en VTT, en scooter ou en moto tout-terrain.

Ali Freedman, mère de deux enfants dans le quartier Roslindale de Boston, adore regarder des enfants de tous âges jouer ensemble dans sa rue. «Tous les jours vers 15h30, des enfants que nous n’avions jamais connus avant COVID viennent faire du vélo chez nous en demandant ‘Pouvez-vous jouer?’», A déclaré Freedman.

Le jeune équipage porte tous des masques – « Les mamans ont un fil de texte pour vérifier l’application lorsque les masques deviennent des couches mentonnières », a déclaré Freedman, qui regarde par la fenêtre de temps en temps – et le meilleur de tous: « Ils restent dehors jusqu’au dîner. »

Inventez votre propre jeu

Dans une enquête de septembre menée par l’Aspen Institute et l’Utah State University en réponse au coronavirus pandémie, 71% des parents ont déclaré que les «jeux individuels» (comme le tir au panier en solo) étaient la forme de sport offrant le niveau de confort le plus élevé pour leurs enfants, suivis des jeux classiques de quartier comme le basket-ball ou le tennis.

Mais inventer votre propre jeu a ses propres récompenses. Un jour autrement ennuyeux dans la banlieue du Maryland, Solomon et son fils, 11 ans, ont inventé quelque chose qu’ils appellent le jarret. Il s’agit d’un bâton de hockey et d’une balle de tennis et d’un trottoir ou d’une rue vide.

Salomon a tenté d’expliquer. «Vous faites rouler la balle de tennis comme un kickball – cela peut être lisse, lent ou rebondissant – et la personne avec le bâton essaie de la frapper au-delà du lanceur, puis va et vient jusqu’au marbre. Il y a des points et des manches, et c’est apparemment amusant pour tous les âges. « Le seul problème est que le ballon roule inévitablement sous une voiture garée », a déclaré Solomon.

Emmitouflez-vous pour le yoga sur neige

À Milwaukee, où les températures quotidiennes élevées en hiver planent souvent sous le point de congélation, Kendra Cheng a déclaré que son élève de septième ferait une grande partie de la même chose que pendant l’été, ne portant que plus de vêtements: kickball, trampoline ou même «ski nautique sur terre »- qui nécessite deux enfants, un marteau cassé, une corde et des rollers (ou skis de fond).

Mais la nouvelle chose chaude dans le quartier de Cheng, dit-elle, sera le yoga sur neige, dirigé par un ami yogi certifié. Une fois qu’il commence à neiger, 10 à 20 personnes se rassemblent deux fois par semaine à distance de sécurité dans une cour privée avec en toile de fond le lac Michigan. «Au Wisconsin, nous adorons le froid», a déclaré Cheng. «Nous adorons les pantalons de neige. Nous aimons à peine pouvoir bouger parce que nous avons cinq couches. Et nous sommes tous ravis de faire du chien à l’extérieur pour créer notre sueur.

Si tout le reste échoue, soudoyez-les

Payez votre enfant – un dollar, un quart, un centime – par minute pour promener le chiot pandémique que vous venez de recevoir.

«Cela les fait sortir de la maison et de mes cheveux – et ils gagnent un peu d’argent», a déclaré Murray Isgrig, parent de Wyatt à Denver. «Même s’ils n’ont nulle part où le dépenser.»

