Il est ici! Marvel a publié la première bande-annonce officielle de Thor : Love and Thunder

La veillée des fans de lundi a été récompensée par le premier aperçu complet de Thor : Love and Thunder, l’une des premières de l’année. Ne le manquez pas!

© Studios MarvelIl est ici! Marvel a publié la première bande-annonce officielle de Thor : Love and Thunder.

Le 2022 de Univers cinématographique Marvel C’est déjà un succès en quelques mois grâce à Chevalier de la lune Oui Doctor Strange dans le multivers de la folie, mais la franchise a encore plus à donner cette année. La prochaine sortie en salles sera Thor : Amour et tonnerrele quatrième film du super-héros incarné par Chris Hemsworth qui vient de présenter sa première bande-annonce officielle au monde.

Ce ne sera pas le premier aperçu du prochain film MCU réalisé à nouveau par Taika Waititi, puisque le teaser est arrivé mi-avril. On y voit le dieu du tonnerre pour la première fois après Avengers : Fin de partie (2019) et il ne semble plus être le personnage que nous avons rencontré alors qu’il est entré dans un voyage de paix intérieure avec l’aide de ses nouveaux compagnons, les gardiens de la Galaxie.

Oui ok Thor tente de se retirer de l’action, il est interrompu par un assassin de la galaxie connu sous le nom de chapeau, qui cherche l’extinction de tous les dieux, y compris lui. Pour combattre cette nouvelle menace, demandez l’aide du roi Walkyrie, Korg et son ex petite amie Jane Fostermaintenant converti en puissant thor en ayant la capacité inexplicable de manier Mjolnir, le marteau mythique. Vous pouvez tous les voir dans la nouvelle bande-annonce !

balle chrétienne fait ses débuts au sein de la franchise en jouant l’antagoniste en question connu sous le nom de Butcher of Gods, ainsi que Russel Crowe dans le rôle de Zeus. En plus de Chris Hemsworthla distribution est complétée par Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista, Jaimie Alexander, Sean Gunn, Pom Klementieff et Sam Neillentre autres.

Comme c’est arrivé avec Thor : Ragnarök (2017), cette cassette devrait contenir une grosse dose d’humour et de divertissement pour les fans, qui ont attendu tout au long de lundi sur les réseaux sociaux la diffusion de la bande-annonce. Il est clair que le Dieu du tonnerre est l’un des personnages préférés de tout le MCU et le suivant 8 juillet nous en verrons plus sur lui, quand Thor : Amour et tonnerre faites votre arrivée dans les salles.

