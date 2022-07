Il est fou : l’anecdote la plus dangereuse de Tom Cruise

Hollywood

le protagoniste de meilleur pistolet il aime les hauteurs et n’a absolument peur de rien. Mais il y a eu une situation incroyable où il a tout poussé à l’extrême.

© GettyL’acteur a 60 ans.

En passant en revue les différents tournages de Mission impossible assez pour comprendre que Tom Croisière il n’y a rien pour lui faire peur. La star qui a joué Ethan Chasse dans la saga d’espionnage née en 1996, il pose généralement des cascades impensables et complètement dangereuses pour les ajouter comme scènes dans ses films. C’est ainsi qu’on l’a vu se suspendre à un avion en mouvement, sauter dans le vide avec une moto et même se balancer de le burj khalifa à dubaïLe plus haut bâtiment du monde.

Bien qu’il se soumette à ce type d’épreuve avec un danger croissant, il en repousse les limites depuis des années. Dans une interview avec David Letterman réalisé en 2004, Tom Croisière a révélé à quel point l’une des acrobaties aériennes les plus dangereuses qu’il ait effectuées était. Non pas parce que cela allait être mortel pour lui, mais parce que cela incluait la participation d’un membre de l’équipe qui a fini par être victime des décisions de l’acteur. meilleur pistolet.

«Une fois, nous survolions le Colorado, je volais dans cet avion où nous devions utiliser de l’oxygène. Les vents sont mieux tolérés à des altitudes plus élevées. Nous sommes montés et j’ai réalisé que nous ne pouvions pas être à cette hauteur. Nous avons dû descendre parce que je n’avais pas assez d’oxygène. »a débuté Tom Croisière. Puis il se souvint : « J’avais un passager à l’arrière, donc avec le copilote on s’est rendu compte que si on coupait l’oxygène au gars à l’arrière, on pouvait arriver à cette hauteur ». Puis le spectacle de rire a commencé.

De ce point de l’anecdote, à Tom Croisière il était impossible de contenir son rire. Tout en pleurant de rire et en essayant de reprendre son souffle, il a continué à raconter ce qui s’était passé, en plus de préciser que « Ce n’était pas dangereux ou quelque chose comme ça ». Cependant, David Letterman Il a eu quelques doutes et a décidé d’enquêter un peu plus sur ce qui était arrivé à ce membre d’équipage lorsque son oxygène a été coupé. Riant encore plus fréquemment, l’acteur a complété: « Il était très calme. Il est resté endormi » puis fini : « Il s’est réveillé. Quand on atterrissait, pendant qu’on descendait. Il a dit : ‘Mes mains sont… Je ne sens pas mes mains. J’ai un picotement dans les mains. J’ai tout dormi… Ça doit être à cause de la façon dont j’étais allongé’ ».

+Le dernier caprice de Tom Cruise

En juillet de l’année suivante, Tom Croisière reviendra au cinéma avec le prochain film de Mission impossible. Ce sera le septième de la saga de Ethan Chasse et on sait que ce sera une histoire divisée en deux parties, en lien avec Mission : Impossible 8 qui a déjà commencé à tirer. De plus, il y a un élément qui unit les deux histoires et qui semble avoir eu Tom Croisière très engoué pour l’obtenir : un sous-marin que l’on verra dans les deux films qui laisse présager que l’on verra un défi qui prendra beaucoup de temps pour cet espion. Sera-ce sa dernière mission ?

