Il est difficile de nier qu’il y a quelque chose de pourri au cœur de Star Citizen alors que les escadrons 42 disparaissent de la feuille de route

Depuis 2012, Roberts Space Industries a levé plus de 300 millions de dollars via le financement participatif pour son jeu Star Citizen. Il y a eu plusieurs feuilles de route, dates de sortie promises et contenu vedette au cours des 8 dernières années.

La feuille de route la plus récente – publiée le 23 décembre – pourrait bien être l’une des plus transparentes proposées à la communauté pendant un certain temps, mais elle ne tient pas compte de la date de sortie de Squadrons 42.

Aujourd’hui marque la sortie de la toute nouvelle feuille de route, conçue pour vous donner plus d’informations et de visibilité que jamais sur le développement de Star Citizen et Squadron 42. 🚀 Détails: https://t.co/6YShlZ2w3M pic.twitter.com/5DvkShIk82 – Star Citizen (@RobertsSpaceInd) 23 décembre 2020

Les fans ont entendu parler de Squadrons 42 pour la dernière fois par RSI en août 2019, lorsqu’il a été suggéré que la campagne autonome pour Star Citizen arriverait vers la fin de 2020. Avance rapide vers le Nouvel An qui approche rapidement et il est clair que ce n’est pas le cas.

Dans une annonce à l’énorme communauté de bailleurs de fonds / bailleurs de fonds / donateurs (quel que soit votre nom), le chef de RSI, Chris Roberts, a annoncé qu’ils n’étaient pas prêts avec le jeu, ne montreraient aucun gameplay, et n’avait aucun détail sur une date de sortie possible.

Il est important de faire une distinction entre Star Citizen et Squadrons 42. Ce sont deux projets distincts du studio Cloud Imperium Games. Star Citizen est le MMO massif et ambitieux qui est dans un Alpha depuis plusieurs années, tandis que Squadrons est la campagne autonome à plus petite échelle – un Wing Commander des temps modernes.

Avec un casting de stars – y compris Gary Oldman et Mark Hamill – Squadrons 42 a été présenté comme un jeu pour garder les joueurs heureux tandis que l’équipe de développement de Star Citizen a continué à publier des mises à jour échelonnées.

Il est également clair où RSI a dépensé une bonne partie de son argent – comptez les camées dans la bande-annonce ci-dessous:

Que vous ayez suivi ou non la progression des deux jeux, il est clair qu’il se passe autre chose ici. Bien sûr, 2020 n’a pas été exactement la meilleure année pour le développement de jeux, mais cela n’excuse toujours pas la lenteur du développement au cours des dernières années.

Il n’y a rien de mal à ce qu’un jeu et ses développeurs poussent pour un niveau de perfection ambitieux, et Chris Roberts lui-même a qualifié Star Citizen de «bac à sable de simulation spatiale massivement multijoueur le plus immersif» jamais créé.

Il est également clair que les développeurs ne devraient pas être obligés de se précipiter sur un jeu inachevé pour le réparer plus tard. Cependant, Star Citizen n’est pas un jeu ordinaire. La base de son financement ne prend pas en charge une «libération complète» typique.

Plus le jeu est en développement, plus les contributeurs soutiennent le jeu, plus il y a de navires achetés, plus le studio gagne d’argent.

À ce stade – lorsque vous prenez en compte les ambitions des développeurs, les exigences techniques en constante évolution et l’énorme somme d’argent qu’ils gagnent clairement – Star Citizen fait prendre encore plusieurs années de développement avant sa sortie complète… si jamais.