Il est déjà ici! Weezer sort son nouvel album « Ok Human » | 45S

L’attente a pris fin. La saison de sortie du nouvel album est arrivée et commence avec l’arrivée du nouvel album de Weezer. Nous parlons de «Ok Human», un nouveau projet très différent que les Américains ont préparé pour nous.

A travers les réseaux sociaux, le groupe a indiqué l’arrivée de « Ok Human », surprenant tout le monde puisqu’il n’a fallu attendre qu’une semaine pour pouvoir profiter de ce métier. En plus de cela, le 21 janvier, « All My Favorite Songs » est sorti, une chanson qui émerge de cet album.

Comme si cela ne suffisait pas, cette année nous aurons Weezer deux fois, puisque la première de «Van Weezer» a été confirmée, le projet qui devait être lancé en 2020 mais, en raison de la pandémie de covid-19, il fallait reporté pour mai de cette année.

« Van Weezer est en combat mortel avec Ok humain , un album qui est déjà fait. C’est totalement différent. Il est inspiré d’un album de 1970 intitulé Nilsson Sings Newman. Tout est basé sur le piano, mais il a beaucoup d’orchestration. Nous venons de frapper les ficelles sur Abbey Road. Ce ne sont que de belles mélodies et des paroles extrêmement excentriques », a déclaré Rivers Cuomo dans une interview avec Entertaiment Weekly.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec «Ok Human»: le dernier né de Weezer.