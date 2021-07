Il est de retour! Regardez le premier aperçu de la nouvelle série « Chucky »

USA Network et SYFY ont présenté un premier aperçu troublant de « Chucky », une nouvelle série d’horreur inspirée de la franchise cinématographique originale, présentant une histoire où la paix d’une ville américaine idyllique sera interrompue après l’arrivée d’une mystérieuse poupée à une vente jardin, à la suite d’une mystérieuse vague de meurtres et de sombres secrets qui vont émerger.

La série a été créée par Don Mancini, réalisateur et producteur de la saga « Child’s Play » depuis sa création, reliant cette nouvelle production à « Cult of Chucky », le septième volet de la franchise sorti directement en vidéo en 2017. Divers rapports indiquent que Mancini travaille également sur une préquelle de sa franchise.

« Chucky » présente le retour de Brad Douriff dans le rôle du terrifiant tueur en série Charles Lee Ray, un personnage qu’il incarne depuis 1988, ainsi que la participation de Jennifer Tilly, qui reprendra le rôle de Tiffany Valentine, sa romantique envoûtante. intérêt. . Alex Vincent, acteur du film original, revient une nouvelle fois pour incarner Andy Barclay, accompagné de Christine Elise McCarthy dans le rôle de Kyle, un personnage du deuxième volet de la saga.

Fiona Douriff, qui a joué un rôle majeur dans la franchise avec son personnage de Nica Pierce, sera également au casting de la série, qui comportera également de nouveaux éléments tels que Devon Sawa, Zachary Arthur, Teo Briones et Alyvia Alyn Lind.

« Chucky » était en développement actif bien avant la première du redémarrage de 2019, avec lequel il n’a aucune relation. Malgré les retards occasionnés dans les tournages dus à la pandémie de Covid-19, la nouvelle bande-annonce anticipe son arrivée sur le petit écran pour le 12 octobre. .

La conception générale de « Chucky » n’a pas beaucoup changé tout au long de la franchise, sauf dans « Bride of Chucky » et « Seed of Chucky », qui, malgré un aspect plus terrifiant, a abordé son histoire d’un point de vue plus axé sur l’humour. Don Mancini a précédemment déclaré que cette série serait plus proche de l’horreur. L’édition virtuelle du Comic-Con 2021 devrait avoir un panel spécial pour la production.