Il est considéré comme l’un des pires Batman, mais il y a une coupe du réalisateur de 170 minutes qui changerait l’histoire

Masques (avec oreilles de chauve-souris) sortis : ici, nous aimons le Batman de Schumacher. Val Kilmer’s est une merveille avec deux des meilleurs méchants de la franchise et une approche joyeuse et incrédule du héros. George Clooney est un spectacle camp Film de premier ordre qui célèbre tout ce qui est ridicule et admirable chez les super-héros. Le premier a un 39/32 sur Rotten Tomatoes et le second un 12/16. Son seul péché refuser de présenter un Batman déprimantsombre et traumatisé.

Cependant, la perception du premier de ces films (qu’ils n’ont besoin de personne pour les sauver de l’ignominie : ils se défendent déjà) pourrait changer si des informations continuent d’être connues sur une rumeur de coupe du réalisateur de Joel Schumacher de 170 minutes. Le sujet est évoqué depuis environ un an, mais c’est le réalisateur Kevin Smith qui a confirmé sur son podcast Fat Man Beyond qu’il existe et qu’il l’a vu.

Ce n’est certes pas bluffant : il y a bien sûr des scènes supprimées du film qui ont fini par figurer en figurant sur les DVD, comme la fameuse séquence d’hallucinations dans laquelle Bruce Wayne tombe nez à nez avec une chauve-souris géante. C’est une séquence qui a été diffusée en son temps dans les supports promotionnels du film, puisqu’elle était sur le point d’entrer dans le montage final.

Des rumeurs concernant ce montage ont fait surface sur Twitter lors de la campagne pour la sortie du Snyder’s Cut de ‘Justice League’. On parlait d’un montage beaucoup plus « sombre et sérieux » que celui qu’on a vu au cinéma, et que Warner n’était pas tout à fait convaincu qu’il y avait un réel intérêt pour cette version du film. Pour le moment, Smith anticipe déjà qu’il va l’envoyer à son partenaire Bernardin pour le commenter sur l’émission.

En-tête : Warner

À 45secondes.fr | « Pourquoi si sérieux? » – Films DC, classés du plus sérieux au moins sérieux