Il est conseillé aux joueurs de World Of Warcraft de suspendre les quêtes d’attribution de réputation jusqu’à dimanche pour le buff de foire de Sombrelune

World of Warcraft: Shadowlands est rempli de factions pour lesquelles les joueurs peuvent gagner des récompenses. La seule chose à faire est que gagner la réputation nécessaire pour débloquer la plupart d’entre eux sera un peu un travail difficile, surtout si vous avez l’intention d’aller jusqu’au maximum à Exalted.

La bonne nouvelle, c’est que la foire vient en ville pour vous faciliter la tâche! Ce dimanche, World of Warcraft: Shadowlands les joueurs pourront sauter à la foire de Sombrelune et saisir un buff rapide pour gagner en réputation un peu plus rapidement.

Chaque fois que la foire de Sombrelune arrive en ville, les joueurs se dirigent rapidement vers les festivités pour sauter sur le carrousel ou les montagnes russes. Cela donne au buff « Whee! », Qui en plus d’être adorablement nommé, fournit également un buff de 10% à la réputation et aux gains d’expérience.

De toute évidence, saisir ce buff de 10% va rendre toute réputation plus fluide, et comme cela affecte les gains eux-mêmes, il y a peu de sources qui n’en bénéficieront pas. Les quêtes mondiales, les quêtes normales et les appels verront tous leurs gains augmentés.

Mais il y a quelques quêtes hebdomadaires que les joueurs peuvent terminer et beaucoup conseillent aux joueurs d’attendre toute la semaine jusqu’à ce qu’ils puissent obtenir le buff de 10%. Ces quêtes hebdomadaires fournissent une grande quantité de réputation, donc leur ajout de 10% l’amène considérablement plus haut.

Si vous avez vraiment été sur votre grind, il y a de fortes chances que vous soyez déjà exalté avec la réputation de base. Si vous avez déjà réussi cela, vous avez des récompenses Paragon sur lesquelles travailler, alors attendre est toujours une excellente idée pour accélérer le chemin vers ces récompenses!

World of Warcraft: Shadowlands offre de nombreuses façons de gagner en réputation assez rapidement, y compris les quêtes mondiales, les appels, les missions de table, les quêtes hebdomadaires et quelques autres méthodes. Cela rend votre réputation beaucoup plus facile qu’auparavant.

Beaucoup sont allés de l’avant et ont bâti leur réputation aussi haut que possible en préparation pour chaque fois Tempête De Neige a l’intention de mettre en œuvre Pathfinder pour les Shadowlands, la méta-réussite qui fournit des buffs de voyage aux joueurs qui l’accomplissent.

C’est généralement ainsi que Blizzard a récompensé le vol dans les extensions précédentes, tant s’attendent à voir la même mise en œuvre dans les Shadowlands à un moment donné. Exalté avec les réputations fondamentales – ainsi que quelques autres – est toujours une exigence.

Que vous souhaitiez récupérer quelque chose auprès du quartier-maître d’une faction ou vous préparer pour Pathfinder, le buff de ce dimanche sera un excellent moyen de niveler rapidement vos professions.