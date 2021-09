Il est comme ça : le secret du film Netflix

Pendant une semaine qu’entre le contenu le plus vu de Netflix dans le monde, un film a sa place assurée. Il s’agit de Il est tout ça, traduit pour l’Amérique latine par Il est comme ça, qui depuis ses débuts dans le géant du streaming a fait parler les gens. C’est que ce long métrage fonctionne, en réalité, comme un remake de Elle est tout ça, la comédie romantique de 1999.







Mais… pourquoi tout le monde parle de cette production sur laquelle personne ne pariait auparavant ? Il y a trois clés qui aident à le comprendre : d’abord le bande originale sur laquelle l’histoire était basée. Deuxièmement, comment ils ont réussi à faire un adaptation réussie grâce à sa fonte et ses éléments très contemporains. Et enfin : comment combiner ces deux facteurs. C’est pourquoi ici, nous détaillons chacun des points qu’ils ont fait de Il est tout ça une colère.

+ Pour ces 3 raisons He’s All That fonctionne si bien sur Netflix

3. Sa version originale

En 1999, il est sorti Elle est tout ça dirigée par Robert Iscove. Et bien que beaucoup ne le sachent pas, c’est aussi un remake. Son inspiration était Pygmalion de George Bernard, comme cela s’est produit avec la comédie musicale Ma belle dame. Dans le film, un sportif est présenté qui aide la fille la moins populaire de l’école à devenir la reine du bal. Il a été joué par Rachael Leigh Cook, Freddie Prinze Jr et Paul Walker Et c’était sans aucun doute l’une des productions pour adolescents les plus rentables de la fin des années 1990.







2. L’adaptation idéale

Cette fois, les genres s’opposent. Et, bien que plusieurs fois cette ressource ait été utilisée par plusieurs films, la production de Il est tout ça il savait le faire de manière ludique et moderne. Ici, un influenceur relève le défi de transformer le gars bizarre pour bien paraître à la fête. Dirigée par Mark Waters, cette production a pour protagonistes Addison Rae, Tanner Buchanan, Madison Pettis et Peyton Meyer. Ce n’est pas un détail : son actrice principale est une créatrice de contenu renommée sur TikTok qui a accumulé plus de 83 millions de followers.







1. Un match parfait

La production Netflix a su parfaitement conjuguer le succès de sa version originale avec les bonnes idées et le casting populaire de l’adaptation. Ainsi, en plus de la différence fondamentale entre les genres des protagonistes et les éléments les plus proches de la réalité (comme l’évolution de la technologie), ils ont trouvé un lien sympa. Et c’est qu’une participation spéciale donne un sens à tout : Rachel Leigh Cook réapparaît comme La mère de Padgett et cela donne une clôture parfaite aux deux histoires.