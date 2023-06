Il est arrivé sur NETFLIX il y a 7 JOURS et AUJOURD’HUI c’est la SÉRIE THRILLER la plus regardée au MONDE

Netflix

Netflix Le mois de mai s’est terminé de manière impressionnante en ce qui concerne les sorties et, bien qu’il ait préparé de grandes sorties pour juin, à la fin du mois dernier, il a également surpris ses fans. En effet, ce sont ces productions qui sont actuellement les plus vues sur la plateforme.

La grande preuve en est la série à suspense qui, en ce moment, est la plus regardée sur Netflix selon le site Flix Patrol. Il est arrivé chez le géant du streaming le 31 mai et, malgré le fait qu’il ne compte qu’une seule saison de dix épisodes, il a déjà captivé des milliers de téléspectateurs à travers le monde. la connaître.

La série SUSPENSE la plus regardée sur NETFLIX en ce moment :

Le titre en question est Faux profilune bande jouée par Carolina Miranda et qui n’est pas seulement une production de suspense idéale, mais qui combine également le drame, la romance et de nombreuses émotions. C’est pourquoi il est déjà entré dans le top 10 sur Netflix et continue de croître.

D’après ce que révèle Flix Patrol, Faux profil Elle est deuxième du classement des plus vues puisqu’elle est entrée dans le top 10 sur un total de 669 pays. Bien qu’avec ce nombre n’a pas été en mesure de surmonter Manifestequi est premier du classement grâce à la première de sa quatrième et dernière saison.

Synopsis officiel du faux profil :

Espérant trouver l’homme de ses rêves, Camila ouvre un profil très sexy sur une appli de rencontre. Et il trouve un candidat idéal : le beau Fernando. Mais il n’est ni célibataire ni s’appelle Fernando. Camila est tombée dans un piège et sa vie tourne au cauchemar. Prête à tout pour découvrir qui est cet homme, elle tente désespérément de découvrir l’identité de l’imposteur pour lui faire payer tous ses mensonges et fausses promesses. Ce que Camila ne sait pas, c’est qu’elle s’engage dans un labyrinthe d’apparences trompeuses qui mène à un monde de sexe interdit et de pouvoirs capables de tuer.

Bande-annonce officielle du faux profil :

