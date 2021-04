Il est allé voir Avengers: Fin de partie et a découvert qu’il était dans le film

L’histoire de Yvette Nicole Brown Il fait partie de la meilleure série comique. L’actrice de 49 ans a avoué que lorsqu’elle est allée au cinéma avec ses amis pour voir Avengers: Fin de partie elle a eu une grosse surprise à l’écran: elle était dans le film. La femme a été stupéfaite par son apparence et a ensuite compris la situation. Qu’est-ce qui s’est passé?

Lorsque le deuxième film le plus rentable de l’histoire est sorti en 2019, l’artiste s’est rapidement rendu dans une pièce pour voir le film. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est que dans la scène où Steve Rogers Oui Tony Stark Ils voyagent de 2012 aux années 1970 pour récupérer deux des gemmes de l’infini, elle aurait une participation prépondérante.

Yvette Nicole Brown est allée voir Avengers: Endgame et ne savait pas ce qu’il y avait dans le film

Brown se figea puis se souvint: cette séquence avait été filmée deux ans plus tard avec son rôle de Phyllis Jenkins, mais elle ne s’en souvenait pas. En fait, étant donné les accords de confidentialité solides de Marvel, ils ne lui avaient pas dit pour quel film MCU il s’agissait et elle pensait qu’il sortirait réellement. Avengers: guerre à l’infini.

Yvette Nicole Brown dans Avengers: Endgame



« Une fois que Avengers: Infinity War est sorti et que je ne me suis pas vu, j’ai supposé qu’ils avaient coupé cette scène, je pensais que c’était une expérience formidable et j’ai eu l’occasion de travailler avec Robert et Chris. Donc, quand la première de Avengers: Fin de partie est venu et je me suis vu à l’écran, j’étais sous le choc absolu « , reconnu dans les déclarations à ComicBook.com.

Le film était sa seule participation à Marvel et son arrivée s’est produite à travers les frères Russo parce que l’actrice a joué dans la série Communauté, où Anthony et Joe ont fait leurs premiers pas et ont été producteurs exécutifs, en plus de diriger certains des épisodes. L’artiste a également participé à des succès tels que Malcolm au milieu Oui C’est So Raven.