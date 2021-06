Il est à Loki, mais son vrai rêve est de travailler avec Tom Holland.

Travailler dans de grands films hollywoodiens comme Spider-Man est un rêve pour tout le monde. Même pour quelqu’un qui a déjà une place privilégiée : la directrice de Loki, Kate Herron, a reconnu dans une interview que son véritable objectif dans l’industrie est de partager un set avec Tom Holland dans Spider-Man. Regardez ce qu’il a dit.

Le jeune cinéaste est venu à la série Marvel après s’être démarqué dans l’émission dans les genres de comédie, genre et drame. Sur sa page officielle, elle se décrit comme passionnée par « créer des histoires féminines aussi cinématographiques qu’amusantes ». Son talent lui a valu de figurer sur la liste des Forbes 30 moins de 30 ans comme l’une des promesses des prochaines années.

MICHAEL WALDRON ET KATE HERRON EN 2019 (GETTY)



Sa carrière comprend des courts métrages à la télévision et son arrivée dans des productions de haut calibre comme Sex Education, où elle était réalisatrice et scénariste. Valentine, cinq par cinq et frottis sont d’autres de ses œuvres les plus remarquables avant de venir au MCU en 2019 pour diriger Loki. C’est un pas de géant pour sa vie, mais elle en veut plus.

Kate Herron veut travailler avec Tom Holland sur Spider-Man

« Il y en a beaucoup dont je rêve. Je suis un grand fan de Spider-Man. Ce serait un rêve pour moi. Je pense que Tom Holland est fantastique et j’ai vraiment apprécié sa version du personnage. Qui sait ? Kevin Feige est presque comme mon gardien du temps. Donc si vous voulez mettre autre chose sur mon chemin et contrôler mon destin, ce serait merveilleux. « Herron a avoué dans des déclarations récentes.

De plus, la créatrice a précisé qu’elle ne pouvait pas donner de détails sur l’intrigue, mais elle a indiqué les inspirations étranges qu’elle avait eues lors de la création de Loki : « Certaines des inspirations très diverses pour la série incluent Blade Runner, Mad Men et plus curieusement Teletubbies », a-t-il soutenu à la surprise générale.