Il en va de même pour les nouveaux téléviseurs Sony Bravia XR pour 2021: avec un processeur «cognitif», Google TV et son propre service de streaming

Sony présente ses nouveaux téléviseurs Bravia pour 2021 et toute la vedette tombe sur le nouveau Sony XR, le «premier processeur cognitif» pour les téléviseurs. Des nouvelles Master Series Z9J 8K et A90J aux X95J et X90J mis à jour. Sony renouvelle ses téléviseurs Full Array LED et OLED avec un nouveau chipset d’image et de son, ajoute HDMI 2.1 dans tous ses modèles et intègre Google TV, l’évolution d’Android TV avec une expérience plus centrée sur le contenu.

C’est ce que le nouvelle gamme Sony Bravia XR, des téléviseurs qui promettent d’améliorer l’image grâce à un processeur qui imite la façon dont notre cerveau regarde le contenu. Nous expliquons comment cela fonctionne, en quoi les différents téléviseurs Sony diffèrent pour cette 2021 et quelles nouvelles la marque japonaise apporte.

Sony XR: c’est ainsi que fonctionne le processeur « cognitif »

Après le X1 Ultimate que l’on retrouve dans son OLED AG9, vient le nouveau Sony XR, un processeur que l’on retrouvera dans tous les modèles 2021 à commencer par la série X90J, un modèle qui renouvelle le à succès Sony XH90. Sur la base des données vérifiées par Strategy Analytics, Sony affirme être la première marque de télévision à utiliser un processeur qui « analyse croisée de plusieurs éléments d’image combinés à des points focaux pour recréer la perspective humaine« .

En pratique, nous disposons d’un ensemble d’algorithmes qui implémentent de manière sélective le traitement d’images. Le nouveau chipset des téléviseurs Sony, Au lieu d’améliorer l’image dans son ensemble, divisez l’image en plusieurs zones pour détecter où se trouve le point focal de l’utilisateur et sur cette base, analyser la couleur, le contraste et les détails.

En procédant ainsi, Sony promet que le résultat final est amélioré et qu’une meilleure image «synchronisée et réaliste» est fournie. En plus de l’image, le processeur Sony XR promet une amélioration du son en analysant la position du signal et transformer n’importe quelle lecture en son surround 3D.

Sony Bravia XR 2021: ce sont les nouveaux modèles 8K et 4K

Les téléviseurs Sony pour cette 2021 suivent la ligne des gammes établies les années précédentes. Il le nouveau produit phare doté de la technologie LCD est le Master Series ZJ9, avec une résolution de 8K en 75 et 85 pouces, Full Array LED et XR Triluminos Pro, entre autres technologies. En plus du processeur cognitif Sony XR, la société a mis à jour des fonctions telles que Motion Clarity ou Contrast Booster pour refléter l’application des nouveaux algorithmes qui déterminent le point focal. Ce 2021, Sony intègre également Réflexion X-Anti, pour minimiser les reflets sur le verre de la lumière ambiante.

Il Le modèle le plus avancé avec la technologie OLED est le Master Series A90J, disponible en 55, 65 et 83 pouces. Cette dernière taille est une nouveauté cette année, puisqu’il était habituel de trouver des OLED en 77 et 88 pouces. Un changement qui indique que Sony utilise dans ce modèle les derniers panneaux OLED, traditionnellement de LG Display.

Le Sony Master Series A90 intègre la technologie XR OLED Contrast Pro pour augmenter la luminosité maximale, la luminosité globale et élargir le volume de couleur. Avec le modèle OLED haut de gamme, l’A80 est la mise à jour de votre téléviseur OLED Sony A8.

Les modèles Full Array LED de cette 2021 bénéficient également des avantages du chipset Sony XR et dans le cas du X95J, la technologie anti-éblouissement est intégrée. Tous les modèles Sony Bravia XR disposent de plusieurs ports HDMI 2.1, prenant en charge 4K 120fps, fréquence d’images variable VRR, mode de faible latence eARC et ALLM.

Voici le tableau des tailles et des spécifications des différents téléviseurs Sony Bravia moyen et haut de gamme pour cette année:

SONY BRAVIA TVS 2021 Z9J A90J A80J X95J X90J X85J TECHNOLOGIE DE PANNEAU LED Full Array OLED OLED LED Full Array LED Full Array LED de bord RÉSOLUTION 8K (7 680 × 4 320 px) 4K (3 840 x 2 160 px) 4K (3 840 x 2 160 px) 4K (3 840 x 2 160 px) 4K (3 840 x 2 160 px) 4K (3 840 x 2 160 px) TAILLES DISPONIBLES 75 « et 85 » 55 « , 65 » et 83 « 55 « , 65 » et 77 « 65 « , 75 » et 85 « 50 « , 55 », 65 « et 75 » 43 « , 50 », 55 « , 65 », 75 « et 85 » PROCESSEUR D’IMAGE XR Cognitif XR Cognitif XR Cognitif XR Cognitif XR Cognitif X1 Rétroéclairage Booster de contraste XR 15 Contraste XR OLED Pro Contraste XR OLED Pro Booster de contraste XR 10 Booster de contraste XR 5 4K X-Reality Pro DU SON Acoustique multi-audio Audio de surface acoustique + Audio de surface acoustique + Acoustique multi-audio Acoustique multi-audio Haut-parleur X-Balanced COMPATIBILITÉ DOLBY Dolby Vision et Dolby Atmos Dolby Vision et Dolby Atmos Dolby Vision et Dolby Atmos Dolby Vision et Dolby Atmos Dolby Vision et Dolby Atmos Dolby Vision et Dolby Atmos SYSTÈME OPÉRATIF Google TV + mains libres Google TV + mains libres Google tv Google TV + mains libres Google tv Google tv

Au revoir Android TV, bonjour Google TV

Les jours d’Android TV sont comptés. Au moins en tant que nom commercial. Le système d’exploitation de fond est le même, mais Sony pariera sur Google TV à partir de 2021. Il s’agit de la nouvelle interface créée par Google, vue pour la première fois dans le nouveau Chromecast et qui atteindra peu à peu le reste des téléviseurs.

Google TV intègre un nouvel onglet pour trouver des recommandations pour les séries et les films, il modifie également l’interface pour donner plus de présence au contenu. Dans les modèles Sony les plus complets (Z9J, A90J et X95J), Sony propose un contrôle mains libres intégré au téléviseur pour que vous ne dépendiez pas de la télécommande lorsque vous donnez des instructions vocales.

Parmi les ajouts que nous avons constatés au cours des années précédentes et qui sont toujours maintenus, il y a le mode Netflix et le mode amélioré IMAX. En 2021, Sony a décidé de nous surprendre avec Bravia Core, votre propre service de streaming en collaboration avec Sony Pictures, avec accès à plus de 100 titres en haute définition et avec une transmission jusqu’à 80 Mbps.

Plus d’informations | Sony