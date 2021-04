Il en va de même pour les aurores boréales sur Jupiter: un phénomène magnifique qui a maintenant été capturé par le vaisseau spatial Juno de la NASA

Quand nous pensons à une aurore, la première chose qui nous vient à l’esprit est probablement une image du ciel polaire verdâtre sur notre Terre. Cependant, les aurores boréales ne doivent pas nécessairement être uniques à la Terre, il y en a aussi sur Jupiter par exemple. De nouvelles images et analyses de la NASA nous permettent voir à quel point ils peuvent être spectaculaires.





Différents vaisseaux spatiaux et sondes sont en orbite autour de certaines planètes du système solaire afin de mieux les observer et les comprendre. L’une de ces sondes est Juno, qui est en orbite autour de la plus grande planète de notre système solaire depuis un certain temps, Jupiter. Parmi vos objectifs? Étudiez les mystérieuses aurores qui se forment aux pôles de la géante gazeuse.

Aurores, mais sur Jupiter

Récemment, la NASA a partagé de nouvelles données sur ces aurores, qui ont été détecté grâce au spectrographe ultraviolet (UVS) à bord du Juno. Une aurore « faible » mais extrêmement grande compte tenu de la taille de Jupiter par rapport à la Terre.

Selon l’analyse, on estime que les aurores générées aux pôles de Jupiter s’étendent jusqu’à sept kilomètres par seconde. Pour cela, ils se déchaînent une réaction en particules chargées dans la magnétosphère de la planète. Raison? C’est quelque chose de similaire à ce qui se passe sur Terre et cela semble également se produire aux pôles de la planète comme ici.

On pense que cette magnétosphère d’une manière ou d’une autre est la cause des aurores boréales au contact du vent solaire. Ceci est similaire à la Terre, la différence est que la magnétosphère de Jupiter peut être jusqu’à 20000 fois plus puissante que celle de la Terre, déviant le vent solaire à une distance allant jusqu’à 6 millions de kilomètres de la planète.

Quoi qu’il en soit et malgré les décennies d’observation que nous avons de Jupiter, Il n’est pas encore tout à fait clair comment se forment les aurores de Jupiter. On ne sait pas tout à fait quel rôle le vent solaire joue dans ce cas. Nous devons également prendre en compte la rotation considérable de Jupiter, avec des jours de seulement 10 heures, c’est le plus rapide de tout le système solaire.

En résumé, plus de recherche sera nécessaire pour bien comprendre comment se forment les aurores de Jupiter et comment elles sont liées à celles ici sur Terre. Heureusement, nous avons Juno là pour cela, qui a prolongé sa mission jusqu’en 2025 pour étudier ce phénomène et d’autres sur la plus grande planète du système solaire.

Via | Espace

Plus d’informations | SwRI