Il en faut deux pour emmener les fans de Coop dans une aventure épique en mars 2021

Entrez dans une aventure de plate-forme de genre en tant que Il faut être deux se dirige directement vers les projecteurs. Après sa grande révélation lors des Game Awards 2020, Il faut être deux a rapidement gagné en popularité en tant qu’expérience coopérative unique. Après le succès de Une sortie, les développeurs savaient qu’ils voulaient faire une autre expérience coopérative intéressante et innovante.

Il faut être deux est une expérience de narration unique qui nécessitera deux joueurs pour en profiter. En ramenant les fans à une expérience multijoueur locale, cela stimule la construction d’une relation plus étroite pour le joueur en partageant la création d’un stroy unique et entraînant. Les joueurs apprécieront certainement cette expérience unique en plongeant plus profondément dans la joie que le jeu coopératif peut apporter à une communauté.

Il faut être deux est une comédie romantique qui repousse les limites de la narration de jeux vidéo. Suivez l’aventure d’une petite famille qui risque de se séparer après que Rose et Cody aient décidé de divorcer. Craignant la perte de sa famille, elle crée des poupées représentant sa famille et les met dans une aventure épique.

L’histoire est dangereuse, drôle et créative. Les joueurs devront évoluer en suivant un personnage de livre fou appelé Dr Hakim qui agit en tant que gourou de l’amour personnel et guide spirituel des parents. En mettant le couple dans des situations uniques et différentes, ils construisent lentement un nouveau lien et apprennent pourquoi ils se sont mariés en premier lieu.

L’objectif des développeurs était de pousser pour une expérience moins répétitive et plus mécaniquement motivée. Il y a un vrai lien entre les deux personnages où leur aventure devient presque personnelle et pertinente pour la vie de chaque joueur.

Une caractéristique intéressante du titre est le mélange de différents genres lorsqu’il s’agit d’activités dans le jeu. Là où parfois c’est un jeu de puzzle, d’autres fois c’est un jeu de plateforme. Les commandes de sable à thème changeantes en font une expérience passionnante et de conduite.

De la seule bande-annonce, ce titre ressemble à une course folle pour toutes les parties impliquées. Explorez le monde étrange, découvrez les personnages et apprenez à aimer et à faire confiance à nouveau dans cette expérience de jeu unique et stimulante.

Ce titre est idéal pour les joueurs de tous âges. Soyez averti, le titre nécessite une fonctionnalité multijoueur à côté d’un récit unique et stimulant, les joueurs doivent donc amener un ami et être prêts à presque tout.

Il faut être deux envisage une sortie en mars 2021 sur plusieurs plates-formes.