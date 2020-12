Il en faut deux officiellement présentés par Hazelight, date de sortie pour consoles et PC annoncée

En tant que membre de Prix ​​du jeu 2020 Electronic Arts et Hazelight Studios proposent le jeu d’aventure multi-genres en coopération Il faut être deux présenté officiellement.

De quoi parle-t-il à deux?

Dans le titre coopératif, vous partez pour un voyage fou et vous vous glissez dans les rôles du couple en querelle Cody et Mayqui ont été transformées en poupées par un sort magique et sont piégés dans un monde fantastique. Ce faisant, ils rencontrent des défis imprévisibles, tels que diriger une paire de sous-vêtements ou se tenir au stand de DJ dans une discothèque animée, et doivent à contrecœur sauver leur relation brisée.

Avec des compétences de personnage interdépendantes dans chaque nouveau niveau, des obstacles inattendus et des moments amusants et sincères, les joueurs se frayent un chemin à travers une expérience de jeu unique et métaphorique.

Pour découvrir le jeu en mode coopératif, téléchargez le Amis Passez à un ami pour une coopération en ligne gratuitepour maîtriser les défis toujours nouveaux qui ne peuvent être résolus qu’ensemble.

«Nous sommes ravis de nous associer à Hazelight sur leur deuxième version d’EA Originals», a déclaré Steve Pointon, vice-président senior du contenu tiers et du développement pour Electronic Arts. «Hazelight parvient à combiner gameplay et narration dans une expérience immersive et passionnante grâce à sa méthode de narration unique. Nous avons hâte que les joueurs découvrent l’innovation, le talent et le savoir-faire qui ont conduit à ce jeu. «

Qui est Hazelight Studios?

Hazelight Studios est le développeur derrière le titre coopératif Une sortie, sorti en 2018 pour PS4, Xbox One et PC et commercialisé par Electronic Arts. Le jeu tourne autour des deux détenus Vincent Moretti (exprimé par Eric Krogh) et Leo Caruso (parlé par Fares Fares, le frère de Josef Fares). Josef Fares est le directeur et fondateur de Hazelight.

« Il faut deux » sortira le 26 mars 2021 Pour Playstation 4, Xbox One et PC via Origin et Steam. De plus, les abonnés EA Play recevront un accès exclusif à l’essai d’accès anticipé pour « It Takes Two » sur Origin le 23 mars 2021. Tous les joueurs qui achètent le titre sur PlayStation 4 ou Xbox One peuvent y accéder gratuitement le même jour Playstation 5 et Xbox Series X améliorer.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂