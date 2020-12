Il découvre qu’il a un COVID en tournant un TikTok: la réaction

L’un des vecteurs les plus insidieux de contagion de COVID-19[feminine ce sont des patients asymptomatiques ou paucisymptomatiques: ceux qui, bien que présentant des symptômes bénins ou totalement absents de la maladie, continuent à exercer leurs activités quotidiennes en ignorant normalement le fait qu’ils sont des propagateurs potentiels de la maladie. C’est le cas de Maryn Short, une jeune fille de 19 ans résidant aux États-Unis, qui elle a découvert qu’elle était malade en tirant sur un TikTok de proposer à ses followers la critique d’une nouvelle boisson proposée par le Starbucks local.

Dans le clip posté sur la plateforme de partage, la jeune femme raconte avoir commandé une nouvelle boisson à la crème et au caramel, annonçant qu’elle souhaite la décrire à ses followers. Après la première gorgée, cependant, elle montre la surprise: le liquide – observe Short – ça n’a presque pas de goût, bien que basé sur les ingrédients, il aurait dû être très sucré. Au bout de quelques secondes, la fille se rend compte que ce qui ne va pas n’est peut-être pas la boisson, mais elle: parmi les symptômes les plus bizarres et facilement attribuables au Covid-19, il y a en fait l’anosmie et l’agueusie, c’est-à-dire altérations de l’odorat et du goût.

La vidéo se termine par la réaction de la jeune femme, qui après avoir réalisé qu’elle pourrait être positive pour le coronavirus il arrête de filmer dans un rire nerveux. Elle a raconté le reste de l’histoire à Buzzfeed elle-même: la jeune fille de dix-neuf ans a appelé la famille pour savoir comment se comporter et de chez elle, elle lui a conseillé de se procurer un tampon le plus tôt possible. En attendant les résultats du test réalisé le lendemain matin, il a publié la vidéo, en réalisant plus tard d’autres dans lesquelles il testait encore son sens du goût. L’écouvillon était alors positif et la jeune fille a été mise en quarantaine: elle espère maintenant que le clip pourra servir d’avertissement à tous ceux – en particulier les jeunes – qui ont tendance à sous-estimer la maladie et sa contagiosité.