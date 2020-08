La Mercedes SL commence les essais routiers avec les premières photos officielles

Annoncée comme un retour aux origines, la prochaine génération de Mercedes-Benz SL poursuit son développement, en vue, en principe, déjà en 2021. Entre-temps, la phase d’essais routiers, marquée et documentée, a commencé par photos du modèle, toujours en tenue de camouflage.

L’annonce a d’ailleurs été faite par Mercedes-Benz elle-même, à travers la divulgation de plusieurs photos d’espionnage présumées, montrant des unités de développement, circulant sur les routes allemandes, fortement camouflées.

Cependant, bien que les images ne révèlent rien sur le sujet, à vrai dire, il semble déjà être, que la nouvelle génération SL sera, de la base, un projet non seulement Mercedes, mais aussi AMG. Par conséquent, arborant la désignation Mercedes-AMG et abandonnant une variante préparée par la division plus sportive de la marque star.

«La nouvelle génération du légendaire SL Roadster remonte à ses origines, qui résident dans le sport automobile, en 1952. Mercedes-AMG, en tant que marque de sport et de performance de Mercedes-Benz AG, a pris la tâche du développement global des véhicules pour le réinterprétation du légendaire roadster », a déclaré Mercedes-Benz dans un communiqué.

«Après de longues étapes de développement numérique, de tests au banc et de tests sur simulateur, la nouvelle voiture entame maintenant une phase programmée de tests de conduite dynamiques complets – jusqu’à présent au centre de technologie et de test du groupe à Immendingen – et maintenant, en certains cas, également sur la voie publique ».

D’ailleurs, en prenant comme exemple les images désormais publiées, soulignent le fait que l’avenir de SL, dont la présentation devrait avoir lieu au cours de l’année prochaine, abandonnera le toit métallique, pour adopter une solution en toile.

Développée par Mercedes-AMG, cette nouvelle proposition devrait s’appuyer sur la plateforme Modular Sports Architecture (MSA), qui devrait également servir de base à la prochaine GT, grâce à un bon équilibre promis entre confort et efficacité dynamique.

En ce qui concerne les moteurs, les rumeurs indiquent que le prochain SL comptera, comme moteur d’entrée, avec un six cylindres en ligne de 3,0 litres à essence, annonçant 435 ch, suivi d’un V8 biturbo de 4,0 litres. , avec deux niveaux de puissance: un plus “basique” de 522 ch, et un autre, avec “poudre” AMG, annonçant 613 ch de puissance. Et cela devrait être réservé au SL 63.

Même ainsi, cela ne devrait pas être la version la plus puissante, car des rumeurs courent selon lesquelles il pourrait y avoir un SL 73, entraîné par un moteur hybride rechargeable, délivrant environ 811 ch de puissance.

