Il arrive en 2024, semble-t-il. Voiture Apple retour aux rumeurs

C’est en 2014 que nous avons pris connaissance du projet «Titan», qui serait la première voiture d’Apple. Après quelques années de développement, le projet a fait face à plusieurs surprises en cours de route, comme le départ de quelques personnes clés, se terminant, comme tout semblait l’indiquer, suspendu.

Au lieu de parier sur le développement d’une voiture avec sa propre marque, 100% électrique et aussi autonome, Apple a détourné son attention et ses efforts dans le développement de Logiciel et des technologies de conduite autonome qui pourraient se vendre de manière rentable à l’industrie automobile.

La nouvelle de la mort de la voiture Apple était apparemment « grossièrement exagérée », compte tenu des informations avancées par ..

Si le développement de la technologie des véhicules autonomes reste une priorité pour Apple, le plus certain, semble-t-il, est que l’on les voit d’abord dans une voiture avec son propre symbole. Il faudra encore attendre 2024, année avancée pour son lancement – des retards dus à la pandémie peuvent pousser le lancement à 2025 ou 2026 – et, en plus de la technologie de conduite autonome, elle promet également des technologies innovantes en matière de batteries.

Selon ., ce sont précisément les progrès réalisés en matière de batteries qui promettent de rendre le projet réalisable. Ceux-ci seront «radicalement» moins chers, grâce à un nouveau design, et promettent d’augmenter considérablement l’autonomie.

La batterie mentionnée peut se présenter comme une sorte de «cellule» unique, sans modules ni sacs, permettant une meilleure utilisation de l’espace disponible, permettant ainsi de placer plus de batteries – nous avons vu quelque chose de similaire chez Tesla le «Battery Day» quand il a montré le nouveau 4680 batteries.

On dit également que la chimie à utiliser par la nouvelle batterie est celle du phosphate de fer lithium (LFP), qui se passe de cobalt pour la cathode, ce qui réduit les coûts, tout en réduisant également la densité d’énergie; mais il est également moins susceptible de surchauffer, donc plus sûr.

Qui va fabriquer la voiture Apple?

Ils ont peut-être les meilleures solutions technologiques pour leur propre voiture, mais comme le montre l’histoire récente de Tesla, fabriquer des voitures peut être un véritable «enfer».

Les rumeurs suggèrent que pour cette tâche, Apple se tourne vers un fournisseur externe tel que Magna International, qui possède une vaste expérience dans la production de véhicules pour différentes marques – ce sont eux qui produisent la Jaguar I-Pace, la Toyota GR Supra ou la Mercedes-Benz Classe. G, entre autres.

Rien n’a encore été confirmé et, selon ., il y a encore la possibilité que ce projet de voiture Apple prenne du recul, revenant uniquement et uniquement au développement de systèmes de conduite autonomes à intégrer dans les modèles de voitures d’autres modèles.

