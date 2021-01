Il arrive avec 530 ch et 600 km d’autonomie. BMW montre la dynamique de l’i4 en vidéo

A l’heure où la rivale Audi se prépare à la présentation officielle de son Grand Turismo 100% électrique, l’E-Tron GT, BMW répond en publiant de nouvelles images, vidéos et données, du modèle avec lequel il entend contrer l’offensive venant Ingolstadt. Voici donc la BMW i4, (longs) mois après la présentation officielle.

Avec une présentation prévue vers la fin de l’année, la future BMW i4 se présente, maintenant et selon le constructeur, à travers plus d’images, dans ce qui est déjà sa dernière étape de développement. Mais si le véhicule est encore lourdement camouflé, il promet déjà une forte similitude dans les lignes, la future Série 4 Gran Coupé devant également être présentée.

Plus précisément sur l’i4, BMW garantit que le modèle se vantera de performances où «la fourniture spontanée de puissance du moteur électrique est combinée à une conduite précise et contrôlable dans toutes les situations». À quoi il ajoutera, souligne le constructeur, «une dynamique de virage fascinante, une traction optimisée dans toutes les conditions météorologiques et routières, et un confort de conduite parfaitement équilibré».

Pour justifier ces certitudes, une suspension créée spécifiquement pour ce modèle 100% électrique et capable de «réduire les mouvements de carrosserie» lors de l’accélération et du freinage, tandis qu’un système de «limitation de patinage des roues» cherchera à augmenter la traction et la stabilité.

La nouvelle BMW i4 a été testée

Le plaisir de conduire en tant que marque déposée

Première berline 100% électrique proposée par la marque munichoise, dont la production devrait démarrer au troisième trimestre de cette année, la BMW i4 a été progressivement anticipée, à travers divers concepts et prototypes, BMW promettant que le modèle «annonce une nouvelle en termes de plaisir de conduire », qui deviendra également votre« marque déposée ».

Parallèlement à ces garanties, BMW a également révélé que l’i4 fera ses débuts avec la cinquième génération du célèbre système de propulsion électrique eDrive, une technologie déjà présente dans le SUV électrique iX3, et qui fera également partie du futur produit phare de la marque, le SUV iX.

Bien que toujours camouflées, les nouvelles images de la BMW i4 promettent l’excitation…

Promettant une puissance combinée de plusieurs moteurs de l’ordre de 530 ch, l’i4 devrait pouvoir accélérer de 0 à 100 km / h en 4 secondes environ, la marque précisant que, tout le travail technique, visait à apporter cette solution électrique. , la même réponse que vous pouvez expérimenter avec un bloc de marque V8. Assurer «des performances exceptionnelles, en plus d’un rendement extrêmement élevé».

Toujours sur le nouveau système eDrive, BMW dit qu’il sera construit autour d’un système modulaire avec un moteur électrique, une transmission et une électronique, ce qui signifie qu’il peut être utilisé dans une variété de modèles et avec différentes puissances.

Dans le cas de l’i4, le système bénéficiera d’une batterie haute tension de 80 kWh, d’un poids d’environ 550 kg, mais offrant également une autonomie maximale de l’ordre de 600 kilomètres.

Selon BMW déjà fait savoir, la future BMW i4, dont plus d’images sont maintenant connues, sera fabriquée sur les mêmes chaînes de montage que les séries 3 et 4 – des modèles avec lesquels, en passant, présente des similitudes, bien que annonçant une plus grande hauteur du sol et du corps – à Munich. Depuis, afin d’assurer une transition en douceur dans la chaîne de production, la marque effectue déjà des tests, avec des versions de pré-production, tout en assemblant des unités avec des moteurs essence, diesel et hybrides.

Le pari ‘i’

Avec l’expansion de la sous-marque « i », BMW espère être en mesure de répondre aux dernières exigences législatives de l’Union européenne en termes d’émissions, à savoir une réduction de 35% du CO2 moyen produit d’ici 2030.

Incidemment, c’est également dans cet esprit que le président de BMW, Harald Krüger, a annoncé son intention de modifier les plans existants pour une division alors peu expressive en « i », lui donnant les moyens de pouvoir proposer plus de véhicules électriques que tout autre. autre rival.

Parmi les nouveaux objectifs, la division électrique BMW a assumé l’intention de faire connaître un total de cinq nouveaux modèles « i » d’ici la fin de 2021, également afin d’atteindre, dans l’offre de l’ensemble du groupe BMW (marques BMW, Mini et Rolls-Royce), un total de 12 modèles électrifiés, jusqu’en 2025.

Enfin, Krüger a également donné son feu vert pour un total de 25 nouveaux modèles hybrides rechargeables qui seront lancés d’ici 2025, également afin de contribuer à atteindre les objectifs fixés pour 2030.

