Il a vaincu la pandémie… White Noise fête ses sept ans de rock

Tristesse, stress, colère, désespoir. Des milliers de personnes ont vu leur humeur s’effondrer pendant la période de confinement résultant de la pandémie. De la peur d’attraper le virus à l’inconfort causé en voyant la tour de vaisselle sale accumulée dans la cuisine, la perspective la plus encourageante était de dormir pour tout oublier. Mais il y avait la programmation White Noise pour sortir beaucoup de ce laps de temps déprimant.

Plusieurs sont arrivés pour la première fois dans cet espace dont la marque de fabrique est le rock sous tous ses aspects. De différentes manières, soit via les réseaux sociaux, soit via un message WhatsApp avec la suggestion de se connecter, les nouveaux ont découvert cet univers aux voix diverses et aux programmes qui ont un objectif commun : égayer la vie du public à travers la musique.

Avec l’envie de concerts et l’incertitude de savoir à quoi ressembleront les retrouvailles des groupes avec leurs fans, les maisons des annonceurs et des annonceurs de White Ruido sont devenues des scènes alternatives pour que les gens soient près de leurs artistes. Et avec « près » il est précisé que cela a été le cas au sens strict du terme.

Vicentico, Andrés Calamaro, Lino Nava, Pascual Reyes, Saúl Hernández, Cecilia Toussaint, Sergio Arau, Chetes, Chá, entre autres, ils ont répondu à l’appel de olivia luna pour approcher des personnes en pandémie et partager des détails sur leur vie professionnelle, ainsi que pour raconter des anecdotes de toutes sortes. Ce qui aurait bien pu être des entretiens traditionnels, se sont transformés en conversations chaleureuses en incluant la participation des auditeurs, qui s’est senti embrassé (si la métaphore convient) en entendant des salutations spéciales ou en échangeant des commentaires. C’étaient des caresses à l’âme en ces temps complexes.

C’est là que le leadership et l’intelligence d’Olivia Luna, créatrice de Ruido Blanco, se démarquent. Forte de 25 ans d’expérience dans le journalisme musical, notamment en tant qu’animatrice, elle a su guider la grande équipe à ses côtés pour faire du rock plus qu’un genre dans l’année la plus critique de nos vies au niveau collectif. Nastassia Villasana, Andrés Villela, Pollo Rock, Kamy Rock, Homero Ontiveros, Andii Move, Angélica Lasof, Alexis Castro, Margot et Edu formaient une véritable Dream Team avec beaucoup de cœur.

« Grâce à White Noise, j’ai rencontré des gens très cool. » « J’ai un examen demain, envoie-moi tes bonnes ondes. » « Aujourd’hui je fête un anniversaire de mariage, quelle chanson proposez-vous pour surprendre ma femme ? » « J’ai le virus, mais je sors déjà et je veux demander une chanson pour le célébrer avec toi. » « Je suis papa ! Bienvenue dans les recommandations de chansons pour que mon bébé commence à bercer ». Ce sont des publications qui ont été lues au cours des derniers mois dans la chronologie « bruyante ».

Ainsi s’est constituée une communauté. Ou plutôt, il a été élargi. Et c’est que Ruido Blanco avait six ans lorsque les «nouveaux fous» sont arrivés pour rejoindre les fidèles qui, depuis 2014, ont trouvé une bonne raison de commencer la journée en synchronisation avec des milliers de rockers.

Olivia Luna et Ruido Blanco ont sept ans. C’est facile à écrire, cependant, cela implique une connaissance du contexte impliqué dans le maintien d’un projet que d’autres esprits n’auraient pas osé entreprendre car ils dépréciaient le rock et son public. En l’occurrence, un projet qui n’avait jamais imaginé se heurter à une pandémie en chemin et qu’il a su surmonter avec de belles situations inattendues, comme soulever une personne déprimée de son lit, faire sourire cette personne qui s’était habituée à se lamenter ou mettre l’être qui voyait dans son corps un obstacle pour se sentir bien danser. Sie7e joyeux et bruyant !