Il a une date. McLaren présente l’architecture qui donnera naissance à son premier hybride

À l’heure où la plupart des marques automobiles se tournent vers la mobilité électrique, McLaren vient d’annoncer sa première architecture en fibre de carbone, conçue pour servir de base aux futurs modèles électrifiés de la marque. La première proposition devrait apparaître en 2021.

La nouvelle architecture, promue la marque Woking, a été développée dans le Centre de technologie des composites (MCTC) du fabricant de Sheffield, en Angleterre, avec l’objectif principal d’être particulièrement léger, afin de compenser l’augmentation de poids résultant de l’inclusion des batteries.

La nouvelle architecture qui formera la base du premier véhicule hybride de McLaren

Toujours selon McLaren, la fabrication de cette nouvelle architecture est le résultat de «procédés et techniques innovants dans le monde entier», visant non seulement à réduire le poids du composant, mais également à maintenir son intégrité structurelle et à assurer encore plus de sécurité pour les clients. occupants.

Ces objectifs sont atteints, à savoir, grâce à l’utilisation d’un logiciel qui détermine la forme et l’orientation dans l’application des feuilles de fibre de carbone, afin d’optimiser la résistance et le poids du coke.

S’adressant à Autocar, le PDG de McLaren, Mike Flewitt, a révélé que son ambition était de «lancer un modèle hybride avec le même poids que le modèle actuel», même si «nous n’atteindrons guère un tel objectif, mais plutôt rester sur une marge poids de 30 à 40 kg de plus. Cependant, si nous pensons que le système hybride du P1 pèse 140 kg, nous ne pouvons manquer de reconnaître que nous avons fait un excellent travail dans la gestion du poids ».

Le processus de production de la nouvelle architecture

Un prototype de la nouvelle architecture “ Monocell ”, nommé PLT-MCTC-01, synonyme de Prototype Lightweight Tub – McLaren Composites Technology Center – Numéro un, a quitté, toujours en 2019, les installations du MCTC, dans le but d’être soumis à un programme de crash test. Puisque, à partir du moment où le composant passe à la production, il faudra une augmentation des ressources humaines impliquées, de 60 actuellement à plus de 200 éléments. Notamment parce que, contrairement à ce qui se passe avec l’hybride Speedtail et la nouvelle McLaren GT, dont la base est fabriquée par la société autrichienne Carbo Tech, la fabrication de la nouvelle architecture “ Monocell ” sera de la responsabilité du MCTC.

Toujours selon Autocar, McLaren est déjà entré dans une phase de transition pour la production de voitures de sport électrifiées, avec le développement et le lancement de versions hybrides de tous les modèles de la série Sports – 600LT, 570S et 540C prévus. Chacune de ces versions sera basée sur une nouvelle architecture.

Quant au premier hybride lancé par McLaren, les informations déjà connues indiquent qu’il présente un système de propulsion motorisé basé sur un V6 Turbo essence, associé à un moteur électrique de puissance inconnue. Plus des batteries qui devraient permettre une autonomie 100% électrique d’environ 30 km

Quant au lancement sur le marché, le premier modèle hybride de McLaren est attendu dès l’année prochaine.

