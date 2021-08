Il a travaillé comme Spider-Man le jour de son anniversaire avant de venir chez Marvel

Les chemins du jeu d’acteur sont assez complexes et demandent beaucoup de patience pour ceux qui veulent gagner leur vie sur les plateaux de tournage. Surtout pour ceux qui rêvent d’une carrière de super-héros de merveille. L’univers cinématographique Marvel (MCU) Il a plus de treize ans et compte une vingtaine de films dans lesquels des acteurs totalement inconnus se sont fait connaître, comme dans le cas de Chris Hemsworth de la main de Thor.







Actuellement, le MCU vous êtes sur le point d’ajouter un nouveau venu à votre franchise. Il s’agit de Simu liu, qui deviendra le protagoniste de Shang-Chi et la légende des anneaux. Le cinéma de Destin Daniel Cretton Ce sera le premier à avoir une distribution dirigée par la grande majorité des artistes asiatiques. Il n’a pas encore été révélé comment il se connectera avec le reste des films déjà sortis ou à venir.

Quelques semaines après la première de Shang-Chi et la légende des dix anneaux dans les chambres, Simu liu a commencé à mener des interviews avec différents médias. L’un de ses derniers pas qu’il a fait pour Jimmy Kimmel en direct !, où il a révélé une anecdote intéressante sur son passé professionnel. Avant de devenir l’un des interprètes de La commodité de Kim, le spectacle avec lequel sa carrière a fait son premier pas important, Liu il a travaillé comme animateur pour des fêtes d’enfants.

Le film Shang-Chi arrivera début septembre. (IMDb)



« Je me déguisais en Homme araignée pour les anniversaires d’enfants. Je l’ai fait pendant un été « , a expliqué le nouvel acteur de merveille. « En gros, les enfants m’attaquaient pendant une heure. Personne n’a jamais cru qu’il était le vrai Homme araignée! « , il a souligné Simu liu. Les costumes qu’il portait à ces fêtes étaient si mauvais que pratiquement aucun des présents ne comprenait ce qui se passait. « C’était terrible », il a compté.

L’hommage à Black Widow qui lui a valu le rôle

Dans plus d’une occasion Simu liu a exprimé à quel point il était reconnaissant de pouvoir faire partie de la MCU. Kevin Feige l’a annoncé comme protagoniste de Shang-Chi et la légende des dix anneaux en 2019, lors de l’un des derniers Comic Con ce qui a été fait en personne. Liu assuré qu’une grande partie de l’occasion était due à Panthère noire Et les portes que le film de Chadwick Bossman pour qu’il y ait des productions avec des castings plus diversifiés.







Ce qui était frappant, c’était la façon dont Simu liu a obtenu son emploi dans merveille. Cretton révélé dans une interview avec Film slash qu’au moment de son audition, l’artiste a copié un mouvement caractéristique de Veuve noire. « Il a en fait fait un backflip et a atterri dans la même pose qu’ils taquinent dans Veuve noire« , a déclaré le réalisateur qui a détaillé : « Il a fait un backflip et a atterri sur son genou comme Veuve noire, secoua ses cheveux et regarda directement la caméra pour clore sa première audition « .