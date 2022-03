Il a travaillé avec Zack Snyder et va maintenant rejoindre le prochain film de Nolan

Images universelles

Le réalisateur d’Interstellar a un nouveau projet inspiré de la vie du créateur de la bombe atomique. Oppenheimer mettra en vedette Cillian Murphy et n’arrête pas d’ajouter des membres à son casting.

©IMDBNolan et Snyder sur le tournage de Man of Steel.

À ce stade, il ne reste pratiquement aucun chiffre. Hollywood qu’il n’a pas déjà donné son accord pour sa participation au prochain film de Christophe Nolan. L’échec de Principe n’a fait que rompre une relation de plusieurs années entre le réalisateur de interstellaire et Images de Warner Bros.et c’est alors qu’il est apparu Universel avec ce qui semble être un chèque en blanc pour faire ce qu’il veut avec son prochain projet.

C’est juste que, rien que de penser à des noms comme Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek et Kenneth Branagh, de quoi savoir que la masse salariale ne sera pas du tout économique pour l’étude. A ceux-ci, il faut ajouter la présence de Cillian Murphyqui a été confirmé comme le protagoniste de l’histoire, dans ce qui sera son premier grand projet à voir la lumière une fois Peaky Blinders arriver à une fin.

le prochain film de Christophe Nolan racontera l’histoire de J.Robert Oppenheimerl’un des scientifiques qui a dirigé le projet manhattan et est considéré comme le père de la bombe atomique qui a fait des catastrophes au Japon. Le film s’intitulera Oppenheimer et il sera inspiré du livre Prométhée : Le triomphe et la tragédie de J. Robert Oppenheimer (Prométhée : Le triomphe et la tragédie de J. Robert Oppenheimer), écrit par Kai Bird et Martin J. Sherwin. L’idée est que le lancement aura lieu le 21 juillet 2023.

Qui vient de clôturer sa participation à Oppenheimer était l’acteur allemand Matthias Schweighofer. L’artiste s’est fait connaître dans le monde entier grâce au dernier grand projet de Zack Snyder, armée des morts à partir de Netflixoù il jouait un spécialiste du safe-cracking nommé personne à la diète. Votre lien avec Snyder Il était si gros qu’il lui a même valu la confiance du réalisateur pour porter les fils du prequel armée de voleursdont il n’était pas seulement le réalisateur mais aussi le protagoniste.

Ce que Cillian Murphy a dit à propos d’Oppenheimer

Le film de Christophe Nolan Il est toujours en cours de tournage et ses détails sont gardés secrets. Il est donc difficile d’entendre ses protagonistes en parler. Cependant, dans un entretien avec L’observateur, Cillian Murphy par rapport à Oppenheimer avec son personnage dans Peaky Blinders: « Tommy Shelby c’est aussi une complète contradiction. Les gens s’identifient à cela, parce que nous nous promenons tous avec ces idées contradictoires dans nos esprits « . De plus, il a déclaré avoir lu « beaucoup » pour préparer le papier et a dit: « Je m’intéresse à l’homme et à ce que (l’invention de la bombe atomique) fait à l’individu ».

