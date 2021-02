Il a remporté des rallyes et a même «volé». La Subaru Impreza WRX STi de Ken Block est en vente

Était-ce Subaru Impreza WRX STi à partir de 2002 (plus tard ajouté la même façade du modèle restylé) qui a tout commencé et a fait de Ken Block un nom familier parmi tous les passionnés de voiture.

Ken Block a remporté sa première victoire dans le championnat nord-américain des rallyes américains – au Rally America’s Rally of the 100 Acre Wood, en 2006 – aux commandes de cette Impreza WRX STi, mais la «vie» de cette machine connaîtrait d’autres contours. .. plus acrobatique.

Ce serait avec cette même voiture que Ken Block atteindrait en 2006 le record du saut le plus long avec une automobile, «volant» 52,1 mètres (171 pieds)! Un exploit réalisé dans l’un des épisodes du programme Stunt Junkies de Discovery Channel.

C’était un élément crucial pour… catapulter Ken Block à la gloire et aussi à sa série de Gymkhanas radicaux. Le fait que la voiture soit toujours «debout», compte tenu de son propriétaire et de l’usage qu’elle en a fait, est remarquable.

La Subaru Impreza WRX STi de Ken Block est mise aux enchères par Wall Street Motorsport et est livrée avec tous les records de ses réalisations pour une certification historique appropriée. Actuellement, une revue est effectuée par les mêmes mécaniciens qui travaillent avec Block dans les rallyes, avec le renouvellement de tous ses fluides, le changement de la courroie de distribution et le remplacement de la pile à combustible par une neuve.

(1/2) À VENDRE: Subaru WRX STi 2002 légèrement usagée, 2 voitures de propriétaire pour adultes, toujours gardées, jamais abusées, faible kilométrage 🙄. C’est vrai, vous pouvez posséder la voiture que j’ai conduite à ma toute première victoire en rallye (Rally of the 100 Acre Wood en 2006) et établir un record du monde pour l’émission de télévision Stunt Junkies. pic.twitter.com/N3aYvzNSZa – Ken Block (@ kblock43) 22 février 2021

L’enchère est en cours en ligne et, à la date de publication de cet article, l’offre est fixée à 53 000 € (environ 43 900 euros). Les honoraires de l’acheteur qui seraient remis au commissaire-priseur seront reversés à une association caritative, à savoir la Make-A-Wish Foundation, choisie par Ken Block lui-même et la Hoonigan Racing Division.