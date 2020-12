Il a plus de style, mais aura-t-il plus de substance? Nous conduisons la nouvelle Hyundai i20

Regardez-le… Le nouveau Hyundai i20 c’est beaucoup plus intéressant à regarder que le prédécesseur, n’est-ce pas? Je dois admettre que vivre était plus impressionnant, et positivement, que lorsque je l’ai vu sur les photos.

La troisième génération de l’utilitaire sud-coréen n’a pas la discrétion et l’horizontalité de son prédécesseur, apparaissant avec des lignes beaucoup plus dynamiques, sportives et… intéressantes. Hyundai les appelle «Sensuous Sportiness», utilisant des plis expressifs, des sommets pointus et des éléments graphiques plus frappants – regardez le «Z» de l’optique arrière, par exemple. Un style plus dynamique et chargé, certes, mais sans tomber dans les grandes exagérations ou les arabesques stylistiques.

Un style qui est complété par des proportions plus abouties – il est plus court et plus large qu’auparavant. Perception accentuée par les roues aux dimensions généreuses de la voiture que j’ai testée (215/45 R17), ainsi que par le toit noir (la carrosserie bicolore est une option dans le Style et est de série dans le Style Plus), ce qui lui donne un aspect plus en bas de ce que c’est vraiment.

Plus de style, aussi à l’intérieur

L’accent mis sur le style dynamique est également visible à l’intérieur, visuellement plus expressif que le prédécesseur, augmentant la perception initiale de celui-ci. La présence d’un tableau de bord numérique de 10,25 ″ de très bonne définition – même si vous n’êtes pas fan du style appliqué aux «instruments» en mode de conduite Confort -, répliqué sur un écran de taille et de définition égales, contribue également à cela. infodivertissement (plus réactif et plus agréable que les itérations précédentes).

Cependant, après avoir été «assis» dans le siège du conducteur – le siège a tendance à être ferme, mais confortable et avec un soutien raisonnable -, nous commençons à sentir les surfaces qui nous entourent et nous nous rendons compte qu’elles sont toutes en plastique dur, pas toujours agréable – oui, c’est un utilitaire, mais la Peugeot 208, par exemple, a des matériaux plus agréables à l’œil et au toucher. Réserve pour le volant recouvert d’un cuir synthétique agréable – il a également un diamètre et une épaisseur adéquats, et une très bonne adhérence.

En passant à la deuxième rangée, nous avons trouvé une offre généreuse d’espace, tant en longueur qu’en hauteur. Cependant, la proximité de la tête à la limite entre la porte et le plafond n’est pas toujours la plus confortable. Le tunnel central n’est pas très proéminent, ce qui aide s’il est nécessaire de mettre trois personnes derrière – ce n’est pas la voiture la plus appropriée pour cela, mais le passager du milieu se plaindra certainement moins que dans les propositions concurrentes.

La nouvelle Hyundai i20 contient également l’un des compartiments à bagages les plus larges du segment, avec une capacité de 352 l, bien que l’accès soit quelque peu difficile – au cas où nous aurions besoin de transporter des objets encombrants et plus lourds – en raison de l’ouverture sur un plan plus élevé que le sol. la botte.

Style sportif, dynamique sportive?

La réponse définitive à cette question devra attendre encore un peu. Tout cela parce que ce premier contact dynamique avec la nouvelle Hyundai i20 a été bref et s’est produit dans des conditions météorologiques … ennuyeuses (il n’a jamais cessé de pleuvoir), ne laissant ni temps ni espace pour approfondir ce sujet.

Mais les premières impressions sont plutôt positives. Il ne convainc pas ou ne divertit pas immédiatement comme une Ford Fiesta, mais la nouvelle Hyundai i20 coule doucement sur la route sans jamais être monotone. Invite à conduire, est agile, l’essieu avant répond rapidement à nos commandes et seule une direction plus communicative manque, car elle en a déjà besoin.

Compte tenu de l’asphalte (assez) humide, il a même été surpris par la façon dont il a résisté au sous-virage à des vitesses plus rapides. Et quand il a cédé, toujours progressivement, c’est parce que le pied a écrasé l’accélérateur au lieu de marcher dessus.

Il est vrai que l’amortissement tend davantage vers le côté sec du problème – une Renault Clio, par exemple, absorbe mieux les irrégularités sans rien perdre en compétences dynamiques – mais je ne sais pas si le «défaut» réside entièrement dans le calibrage de la suspension. Encore une fois, les grandes roues peuvent y contribuer.

S’il y avait un aspect qui se démarquait au-dessus de tous les autres, c’était bien le freinage. Tout se passe comme si les ingénieurs de Hyundai avaient réussi à éliminer tout jeu ou céder à l’action de la pédale. La réponse initiale est forte et précise sans être intempestive et est facile à moduler – elle transmet une confiance et une sécurité énormes.

Seulement 100 ch? Il semble plus

Un autre aspect positif est lié à la chaîne cinématique de cette unité: le 1.0 T-GDI 100 ch couplé au 7DCT, c’est-à-dire le double embrayage à sept rapports. Ils se débrouillent très bien l’un pour l’autre, 7DCT semblant toujours savoir quelle est la relation idéale. Ceci en mode Confort ou Eco (l’accélérateur est… anémique), car en Sport, son action n’est plus convaincante.

Dans ce mode, écrasez l’accélérateur en ligne droite et il change sa relation en atteignant déjà presque le limiteur, qui a même une blague. Mais dans une conduite plus pressée, sans exagération. cet appétit pour des régimes plus élevés le fait parfois rester dans un rapport inférieur à l’idéal, gardant des régimes excessivement élevés sans se traduire par une progression plus rapide, fluide voire agréable.

Un autre aspect à revoir est l’étalonnage de l’accélérateur dans ce mode Sport. La pédale droite est sans doute plus sensible, mais elle a une action moins progressive, dans laquelle on semble pouvoir accéder à toute la «puissance de feu» du moteur dans les premiers degrés d’action de la pédale.

Le 1.0 T-GDi est une «vieille» connaissance, mais je dois admettre qu’il n’a jamais été aussi sain dans cette itération. Ce n’est pas l’unité la plus raffinée, ni celle avec les meilleures cordes vocales – toujours rauques et industrielles -, mais elle démontre l’énergie à donner et à vendre, surtout dans les régimes moyens. semblant avoir plus que les 100 ch annoncés.

Il a suffisamment de force pour maintenir des vitesses de croisière plus élevées, comme sur l’autoroute, un scénario où la nouvelle i20 a fait preuve d’une grande stabilité.

S’il y a une critique à faire au nouveau modèle en cours de développement, c’est bien son raffinement. Il suffit de ramasser de l’asphalte plus rugueux et le bruit de roulement augmentera au-dessus de ce qui serait souhaitable. Oui, c’est un utilitaire, mais certains de ses rivaux sont plus « silencieux », comme la Peugeot 208 par exemple.

Et plus?

L’unité que j’ai testée était un Style, qui apporte des «friandises» comme la climatisation automatique, des jantes élégantes (et grandes) de 17 pouces et, en option, la carrosserie bicolore. Des éléments qui s’ajoutent à d’autres, présents dans tous les nouveaux i20, tels que Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et ceux liés à la sécurité active, tels que le freinage d’urgence autonome et la maintenance de voie (LKA).

Comme nous l’avons déjà mentionné lors de l’annonce des prix, la nouvelle Hyundai i20 est encore moins chère que son prédécesseur dans des versions équivalentes, apportant même des équipements plus nombreux et de meilleure qualité. Dans le cas de cette Hyundai i20 1.0 T-GDI Style 7DCT, les prix commencent à 19 400 euros, une valeur très compétitive compte tenu de tout ce qu’elle propose.