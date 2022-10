Il a peur du genre horreur : qui est Igby Rigney, l’acteur qui interprète Kevin dans « The Midnight Club »

Depuis son arrivée sur Netflix le 7 octobre, « Le club de minuit » (« The Midnight Club », en espagnol) est devenue l’une des séries d’horreur et de suspense préférées du public ; et comment ne serait-ce pas, puisqu’il raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents qui ont reçu un diagnostic de maladie en phase terminale internés à Brightcliffe Hospice, ils promettent en ce lieu que le premier à mourir trouvera un moyen de communiquer depuis l’au-delà.

Parmi eux se trouve Kevin, un garçon qui, avant de connaître la maladie qui l’affligera à vie, était un excellent athlète de piste dans son école, aimait s’amuser et était très populaire ; mais après que son état est connu, il commence à perdre des amis. Le rôle de ce personnage est joué par Igby Rigney. Ensuite, nous vous disons qui il est et toutes ses données.

Kevin avant de souffler une bougie dans « The Midnight Club » et de commencer à raconter ses histoires terrifiantes (Photo : Netflix)

1. DONNÉES PERSONNELLES CONCERNANT IGBY RIGNEY

Lieu de naissance: Westchester, État de New York

Westchester, État de New York Nationalité: Américain

Américain Date d’anniversaire: 6 juin

6 juin Année de naissance: 2003

2003 Âge: 19 ans

19 ans Instagram : @igby.rigney

2. VOTRE FAMILLE

Le père d’Igby est Chris Rigney, un artiste et peintre professionnel.

3. AMOUREUX DE LA MUSIQUE

Ça lui plaît jouer de la guitare et appartenait avec ses amis à un groupe de son lycée, qui venait de son professeur à Westchester. Ils jouent des reprises des Beatles et des Rolling Stones.

Une photo de mars 2020, où on le voit jouer de la guitare (Photo : Igby Rigney / Instagram)

4. ÉTUDES UNIVERSITAIRES

Igby Rigner a étudié à la Pace University de New York pour spécialisée en histoire du cinéma et en psychologie.

5. LA PASSION D’AGIR

En raison de sa passion pour le théâtre, dès son plus jeune âge, il a beaucoup voyagé pour auditionner et ainsi obtenir un rôle.

6. DÉBUTS ET CARRIÈRE D’ACTEUR

En 2018, commence sa carrière dans le monde du théâtre avec « Blue Bloods » avec le rôle d’Evan Scott. Après cela, il était dans les films « Last Summer with Uncle Ira », « Joe Bell » et « F9: The Fast Saga », dans ce dernier donnant vie au jeune Jesse, avec qui il devient plus connu.

Il a été appelé à faire partie du casting de la série d’horreur « Midnight Mass » en tant que Warren Flynn. Puis vinrent dans le même genre « The Midnight Club » et « The Fall of the House of Usher », qui arriveront en 2023.

Le jeune acteur prenant un selfie qui est monté sur ses réseaux sociaux (Photo : Igby Rigney / Instagram)

7. PANIQUE DES FILMS ET SÉRIES D’HORREUR

Malgré le fait qu’il ait participé à des productions d’horreur, Igby Rigney a reconnu qu’il n’aime pas les films et séries d’horreur, car il en est terrifié. « Non, je n’ai jamais été fan d’horreur et pas parce que je n’aime pas ça, j’ai juste trop peur. Ça me fait complètement peur. Je commence à m’en remettre très lentement. »a-t-il déclaré dans une interview à Men’s Health.

Il a même annoncé que pour préparer son personnage dans la série « The Midnight Club », on lui avait recommandé de regarder des films et des séries de ce genre, mais il s’est dégonflé, bien qu’il le surmonte déjà petit à petit.

8. IGBY RIGNEY A-T-IL UN PARTENAIRE ?

Igby Rigney garde sa vie privée à l’écart des médias et apparemment il serait seul, donc on ne sait pas s’il a un partenaire.