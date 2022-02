Il a parlé de Marvel ! C’était la salutation de la soeur de Harry Styles pour son anniversaire

MERVEILLE

Gemma Styles a partagé une image dans laquelle ils posent avec un autre personnage de l’univers cinématographique Marvel. Quels indices donnez-vous sur l’avenir du chanteur britannique dans la franchise de super-héros ?

© GettyHarry Styles fête aujourd’hui ses 28 ans.

Joyeux anniversaire Harry Styles ! Le chanteur et acteur britannique fête sa 28 années avec un avenir professionnel prometteur. C’est que, comme si son travail dans l’industrie de la musique ne suffisait pas, il se prépare maintenant pour la première de Ne t’inquiète pas chérie, policier Y… une série dans Marvel? Bien qu’il y ait encore quelques doutes à ce sujet, l’accueil de sa sœur Gemma pourrait être plein d’indices.

Bien que la sœur aînée de Harry Styles ait adopté un profil très bas depuis qu’il est devenu célèbre, la vérité est qu’il reconnaît l’influence qu’il a sur les réseaux sociaux, où il rassemble des millions de followers. En ce sens, il a décidé de profiter de sa diffusion pour partager des bonnes pratiques : il diffuse des informations sur la santé mentale et a lancé un podcast dans le but de diffuser des histoires qui fonctionnent comme des influences positives.

Mais cette fois, il s’est démarqué avec un poste très différent. Comme chaque année, il a partagé un message de félicitations à Harry Styles, même si cette fois ils n’étaient pas seuls à l’image. En outre, Thanos a posé ! Avec une photo retouchée des frères à côté du personnage de Marvel Studios, la jeune femme a écrit : «Je souhaite un joyeux anniversaire à mon frère préféré”. Et j’ajoute : « Je ne sais pas qui a fait cette image mais j’ai été tagué il y a quelque temps et m’a fait rire alors merci”.

Les théories ne se sont pas fait attendre et les fans ont rapidement associé leur message à la confirmation qu’il reste encore beaucoup à développer à partir du personnage de l’ancien One Direction dans l’univers cinématographique Marvel. Est-ce que sa première apparition était dans une scène post-générique de Éternels dans la peau de Éros, qui vient d’être présenté comme le frère de Thanos, et on n’en savait pas beaucoup plus sur un éventuel retour.

Depuis, la rumeur selon laquelle Styles aurait signé un contrat avec la société de Kevin Feige pour agir dans cinq films plus appartenant à la franchise de super-héros. Malgré cela, les dernières mises à jour pourraient indiquer que l’une de ces productions pourrait être rien de moins qu’un série originale pour Disney+, intitulé renard étoilé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂