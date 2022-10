Il a joué dans Forrest Gump et a failli mourir à la guerre

Curiosités

Le film mettant en vedette Tom Hanks a pris des choses de la vie réelle pour son histoire mais a également inspiré l’un de ses acteurs à suivre les traces du protagoniste.

©IMDBForrest Gump.

En 1994, il est sorti en salles Forrest Gumpl’un des classiques du cinéma qu’il a réalisé Robert Zemeckis et qu’il avait Tom Hank comme son protagoniste. Le film s’inspire du roman homonyme de Le marié Winston et se retourna Forrest Gump, un jeune homme avec des problèmes de maturation et beaucoup de chance ; de quoi réussir aussi bien dans le monde des affaires que dans le sport ou être un symbole de l’armée.

Dans Forrest Gump nous avons vu le protagoniste faire partie de « la putain de guerre au vietnam » et combat aux côtés de ton ami bouba, en l’honneur de celui qui fondera plus tard son entreprise de crevettes. Le fait de devoir représenter la guerre dans le film signifiait que le tournage se déroulait près d’une base aérienne. Cela a rapidement suscité l’intérêt d’un des acteurs qui faisait partie de la distribution : Michael Conner Humphreys.

Humphrey a été embauché par Zemeckis être chargé de donner vie à Forrest Gump dans ses années d’enfance. Le travail de cet artiste était si bon qu’il a même changé un aspect clé du personnage : sa façon de parler et son accent de l’Alabama. Pour le copier parfaitement, Tom Hank J’ai passé des heures avec ce garçon avec qui je conversais avec l’idée d’absorber au maximum son accent.

Quand ils ne tournaient pas, il y avait une activité que le petit garçon trouvait très drôle. Michael Conner Humphreys: faire du tourisme de guerre. « Nous avons tourné le film près d’une base aérienne de la marine américaine et j’ai été emmené m’y promener quand j’étais enfant parce que j’aimais les avions et les hélicoptères »a-t-il confié dans une interview à Regarde qui j’ai trouvé. Là, il a expliqué que cela, ajouté à l’attaque contre les tours jumelles cela s’est produit alors qu’il avait 18 ans l’a incité à s’enrôler et à combattre en Irak.

+Une expérience de mort imminente pour Michael Conner Humphreys

Son temps dans la guerre n’était pas celui qui sera facilement oublié. C’est que Michael Conner Humphreys Il était sur le point de perdre la vie. Dans l’entretien avec Regarde qui j’ai trouvéraconte : « Je conduisais un véhicule, j’ai renversé une mine et elle a explosé. L’explosion a endommagé le véhicule mais n’a blessé personne dans le véhicule. À ce moment-là, l’équipe anti-bombe est allée tout vérifier et a constaté qu’elle avait complètement explosé. Peu importe. Ils ont creusé un trou et puis ils m’ont dit que ce qui avait explosé était une bombe plus petite qui était au-dessus d’une bombe beaucoup plus grosse qui aurait dû exploser et aurait anéanti tout le convoi avec lequel elle se trouvait. Ils m’ont dit qu’ils n’avaient jamais compris pourquoi ça n’avait pas explosé. C’est une de ces choses dont vous vous souviendrez pour le reste de votre vie. ».

