Il a fini. Les Mercedes-Benz Classe C Coupé et Cabrio n’auront pas de successeurs

Comme pour la Classe S Coupé et Cabrio, le courant Mercedes-Benz Classe C Coupé et Cabrio ils n’auront aucun successeur.

Récemment dévoilé, le nouveau Classe C (W206) il a été présenté, tout de suite, au format berline et fourgon et … il devrait y rester. La confirmation a été donnée par Markus Schafer, directeur de l’exploitation chez Mercedes-Benz.

La cause de la disparition de la Classe C Coupé et Cabrio est, sans surprise, le pari de la marque allemande sur l’électrification, c’est pourquoi elle veut «rationaliser» sa gamme et se concentrer, surtout, sur les modèles de plus gros volumes.

Qu’apporte le futur?

Une partie de la décision d’abandonner les Mercedes-Benz Classe C Coupé et Cabrio est due à la nécessité d’allouer efficacement les ressources de recherche et développement, Shafer déclarant: «Nous avons certaines limites quant à ce que nous pouvons faire en recherche et développement» .

Dans le même temps, le dirigeant de la marque allemande a rappelé: «Nous avons atteint un portefeuille d’environ 50 modèles l’année dernière, et il y en a d’autres à venir dans la gamme EQ».

Cela dit, il n’est pas surprenant que la décision de Mercedes-Benz de réduire une partie de sa gamme, abandonnant des modèles dont la part de marché est devenue plus petite, réorientant l’offre autour de la demande des clients – en plus des coupés et cabriolets de Classe S et de la Classe C, le Le constructeur avait déjà terminé la production du roadster SLC sans successeur.

Quant à l’avenir des coupés et des cabriolets de la marque allemande, Schafer a déclaré « nous continuerons avec les coupés et les cabriolets à l’avenir, mais avec une forme et un format différents » et a ajouté « nous n’abdiquerons pas le segment car c’est très important. pour l’image de marque, on va peut-être c’est pour avoir une offre plus limitée ».