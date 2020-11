Il a fallu 8 saisons au créateur de l’émission pour faire une apparition à l’écran

Pendant longtemps, Gommages était l’une des sitcoms les plus stupides, les plus absurdes et les plus innovantes. L’émission de télévision a offert d’excellentes performances, un excellent dialogue et un excellent travail de personnage, ainsi que des intrigues convaincantes. Bien que de nombreux membres de la distribution et de l’équipe aient fait du spectacle un succès, c’était l’idée d’un homme.

Souvent, les créateurs d’émissions de télévision font des camées fréquentes sur les épisodes. Larry David est souvent apparu sur Seinfeld, et David Chase est apparu sur Les Sopranos. Contrairement à ces émissions, cependant, GommagesLe créateur a attendu huit ans pour faire une apparition dans la série. Voyons plus en profondeur qui a créé Gommages, son point de vue sur l’héritage de l’émission, et quand il est finalement passé devant la caméra.

Qui a créé «Scrubs»?

Le créateur de Gommages est le scénariste et producteur de télévision vétéran Bill Lawrence. Selon sa biographie IMDb, Lawrence a conçu des spectacles au-delà Gommages. Il était aussi l’esprit créatif derrière Cougartown, ville de spin, et la comédie actuelle de Jason Sudeikis Ted Lasso.

Lawrence basé Gommages‘style hors de Les Simpsons. Il admirait particulièrement la façon dont il introduisait de nombreux personnages secondaires uniques pour des intrigues ou des blagues uniques. Il a envisagé Gommages comme presque une version live-action de Les Simpsons. Lawrence est marié à l’acteur Christa Miller, bien connu pour ses Le spectacle Drew Carey et Cougartown et un rôle récurrent sur Gommages en tant qu’épouse du Dr Cox.

Le créateur sur l’héritage de l’émission

Lawrence était la cheville ouvrière de la série, mais il est impossible de l’imaginer se réunir sans l’équipe de rédaction et le casting. Le casting avait une chimie si simple que le remplacement d’une seule personne aurait pu s’avérer désastreux. Gommages était une comédie médicale au style surréaliste et absurde grâce à Lawrence. Dans une interview avec le Hartford Courant, Lawrence a expliqué pourquoi Gommages a eu tellement de succès. Selon lui, il existe deux méthodes pour réussir une émission: elle doit être largement séduisante ou avoir une base de fans restreinte mais passionnée. Il l’a expliqué ainsi:

Il y a deux façons de survivre à la télévision maintenant … Et l’une est vraiment difficile et je ne l’ai pas craqué, c’est de saisir ce hit géant du zeitgeist comme Famille moderne, là où tout le monde veut le voir et que vous écrivez simplement votre propre billet. L’autre façon est de faire appel à un groupe de personnes très spécifique et très fidèle, et si vous concluez ce contrat, vous pouvez garder une émission comme Gommages vivant depuis neuf ans.

Lawrence avait certainement une base enragée et fidèle qui a apprécié le spectacle. Mais aussi populaire que soit l’émission, il s’est tenu derrière la caméra pendant la majeure partie de sa course. Il a finalement brisé cette séquence lors de l’avant-dernière saison de l’émission.

La première fois que Bill Lawrence est apparu dans l’émission

L’un des personnages les plus mystérieux et les plus aimés de la série était le concierge, qui est resté sans nom pendant la majeure partie de la série. Joué par l’hilarant Neil Flynn, le concierge était un rival du personnage principal John «JD» Dorian. Des extraits de la trame de fond du concierge sont révélés tout au long de la série, et il se marie dans la saison 8. Les fans aux yeux d’aigle qui ont regardé le mariage ont peut-être reconnu l’officiant. Selon ScreenRant, ce rôle a été joué par nul autre que Lawrence. C’était sa première apparition dans la série.

Lawrence n’a jamais été un des projecteurs – il s’est toujours contenté de laisser les grands interprètes de l’émission prendre la part du lion de l’attention du public. Mais les vrais fans savent le rôle essentiel qu’il a joué dans l’exécution de l’émission. C’est pourquoi son apparition dans la saison 8 était si importante – il a finalement eu la chance de se produire devant la caméra après avoir fait un travail aussi remarquable derrière elle.