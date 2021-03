Il a fallu 12 ans pour créer une mosaïque à couper le souffle de la Voie lactée. Voici pourquoi.

La mosaïque de la Voie lactée est représentée ici par des couleurs mappées de la lumière émise par un élément ionisé, hydrogène = vert, soufre = rouge et oxygène = bleu. La taille apparente de la lune est indiquée dans le coin inférieur gauche. (Crédit d’image: JP Metsavainio)

Il a fallu 12 ans et 1 250 heures d’exposition photographique pour créer une nouvelle image époustouflante de la Voie lactée.

La mosaïque de photos est l’œuvre de JP Metsavainio, un photographe finlandais spécialisé dans l’imagerie astronomique. Metsavainio a partagé son travail sur son blog, Observatoire Astro Anarchy . La mosaïque mesure 100 000 pixels de large, cousue ensemble à partir de 234 panneaux de mosaïque individuels qui couvrent 125 degrés sur 22 degrés du ciel nocturne.

Lorsque Metsavainio a commencé le processus photographique il y a plus de dix ans, il savait qu’il voulait faire une mosaïque complète de la Voie lactée, a-t-il déclaré à 45Secondes.fr. Mais chaque plan qui compose la mosaïque était sa propre œuvre d’art, a-t-il déclaré.

« En même temps, j’ai toujours gardé à l’esprit les besoins de la grande composition finale », a-t-il déclaré.

Metsavainio prend ses photos de Finlande. Il a commencé le projet avec un télescope GPS Meade LX200 de 12 pouces et un objectif Canon EF 200 millimètres, avant de passer à une configuration personnalisée qu’il appelle «le monstre Frankenstein», composé d’un appareil photo Apogee Alta U16 et d’un Tokina AT-x 300 -Lentille millimétrique. Il a ensuite mélangé les images haute résolution en une mosaïque, à l’aide de Photoshop. Il s’agit d’un processus complexe, a-t-il déclaré, car les images sont un mélange de cadres à longue focale très détaillés (qui agrandissent les objets distants) et de cadres à courte distance focale de résolution inférieure (qui offrent un angle de vue plus large mais moins d’agrandissement. ).

Voici un aperçu de l'orientation de la mosaïque de la Voie lactée. (Crédit d'image: JP Metsavainio) Cette image de la mosaïque de la Voie lactée montre 234 panneaux et couvre 125 x 22 degrés du ciel. (Crédit d'image: JP Metsavainio) Le reste de supernova G65.3 + 5.7. (Crédit d'image: JP Metsavainio) La mosaïque de la Voie lactée est représentée ici par des couleurs mappées de la lumière émise par un élément ionisé, hydrogène = vert, soufre = rouge et oxygène = bleu. REMARQUE, la taille apparente de la lune dans un coin inférieur gauche. (Crédit d'image: JP Metsavainio)

Cependant, en fusionnant minutieusement ces cadres, Metsavainio peut créer une mosaïque à la fois large, couvrant la Voie lactée car elle semble étirée dans le ciel et détaillée. Ses caractéristiques préférées, a-t-il déclaré, sont les restes de supernova extrêmement sombres que ses caméras ont réussi à capter. Ces restes d’étoiles explosées ne peuvent être photographiés que par des expositions extrêmement longues, dans lesquelles l’objectif de l’appareil photo est laissé ouvert pendant des heures à la fois pour permettre à suffisamment de lumière de passer à travers les objets. Un reste, le Cygnus Shell, a nécessité 100 heures d’exposition à la photographie, a déclaré Metsavainio. Un autre, appelé G65.3 + 5.7, a nécessité 60 heures d’exposition. Ces restes de supernova apparaissent sous forme d’anneaux ou de bulles bleu clair au milieu d’étoiles orange et jaunes plus brillantes.

Le reste de supernova G65.3 + 5.7. (Crédit d’image: JP Metsavainio)

La mosaïque contient également des images de nébuleuses, de trous noirs et de courants de gaz. Il y a environ 20 millions d’étoiles dans la mosaïque, selon Metsavainio. Les couleurs proviennent d’éléments ionisés ou chargés, avec hydrogène représenté en vert, soufre en rouge et oxygène en bleu. Placée contre le ciel nocturne, la mosaïque semblerait s’étendre de la constellation du Taureau à Persée, Cassiopée, Lacerta et Cygne.

Ensuite, Metsavainio prévoit de prendre des images du ciel nocturne à plus longue focale et très agrandies, en utilisant sa mosaïque de la Voie lactée comme carte pour de nouvelles compositions.

«En tant qu’artiste visuel», dit-il, «j’aime offrir aux gens une expérience visuelle, même s’ils n’ont aucune idée de ce qu’ils regardent».

