Il a été rejeté pour Game of Thrones et plus tard, il a brillé dans Marvel

Le papier de Daenerys Targaryen sur Game Of Thrones, il a été excellemment interprété par Emilia Clarke pendant les huit saisons de la série emblématique de HBO. Cependant, l’histoire aurait pu être différente car une autre grande actrice était sur le point de prendre sa place. Il s’agit de Elizabeth Olsen, qui a avoué qu’elle a été rejetée pour le poste lors d’une audition qu’elle a faite avant de devenir la star de Marvel qui est aujourd’hui. Le regretteront-ils ?

Dans une interview avec le podcast de Le bavardage des récompenses du Hollywood Reporter, l’interprète de WandaVision a été honnête sur le casting qui ne s’est pas déroulé comme prévu. À l’époque, en 2010, la femme de 32 ans cherchait un grand rôle pour décoller avec sa carrière. Alors je le ferais avec le film Martha Marcy May Marlene 2011 et avec le rôle de Scarlet Witch dans le MCU en 2014, mais il a d’abord dû entendre des réponses négatives.

Elizabeth Olsen en 2019 (Gettty)



Elizabeth Olsen a été rejetée pour Game of Thrones et a ensuite brillé dans Marvel

« J’ai auditionné pour Game of Thrones avec l’assistante du directeur de casting dans une petite pièce à New York avec juste une caméra sur moi et eux en train de lire le script. J’ai auditionné avec le discours de Khaleesi quand elle est sortie du feu, mais c’était horrible. »Olsen a rappelé et reconnu sa piètre performance. « Je n’ai pas reçu de rappel »il a avoué.

La star de Marvel a indiqué qu’il s’agissait de sa pire expérience d’audition car elle ne savait pas vraiment ce que voulaient les producteurs. « Chaque fois que quelqu’un pose des questions sur une mauvaise histoire d’audition, c’est celle dont je me souviens. »Elle a ajouté et maintenu que l’anecdote ne l’empêchait pas de devenir une grande fan de Game of Thrones.

Malgré la mauvaise boisson, Elizabeth a également exprimé qu’elle adore les castings et qu’elle a tendance à s’activer avec les nerfs du moment. « Audition a toujours été quelque chose que j’ai apprécié. Je sais que d’autres acteurs détestent auditionner. Vous êtes votre pire ennemi lors d’une audition. Soit vous êtes préparé, soit vous n’êtes pas préparé et après cela, vous n’avez plus rien sous votre contrôle. », a-t-il conclu.