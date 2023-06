Il a été créé il y a 2 JOURS et c’est déjà le FILM LE PLUS VU sur NETFLIX dans le monde AUJOURD’HUI

Netflix

Un nouveau film est arrivé dans le catalogue Netflix ces derniers jours et est déjà le préféré des abonnés du monde entier. Sachez de quoi il s’agit !



©Larry Horricks/NetflixLe film n°1 sur Netflix en ce moment.

Netflix Non seulement c’est le service de streaming le plus populaire au monde, mais cette reconnaissance s’accompagne d’un pouvoir facile à identifier : chacune de ses sorties atteint un certain phénomène mondial et se classe parmi les principales conversations des gens. Maintenant, c’est arrivé avec un film.

Cette tendance des plateformes s’est accentuée ces dernières années, mais en 2023 on la voit de plus en plus. Récemment, la même chose s’est produite avec la série Miroir noirqui est revenu avec sa sixième saison le 15 juin et figure déjà en tête de son Top 10. Quant aux longs métrages, il se classe avant tout Mission de sauvetage 2.

D’après le site Patrouille Flix, Le film le plus regardé sur Netflix actuellement dans le monde est Mission de sauvetage 2. Cette suite du film original de 2020 est réalisée par Sam Hargrave et met en vedette Chris Hemsworth. C’est aussi une adaptation du roman Ciudad de Ande Parks.

« Après avoir miraculeusement survécu au premier épisode, le mercenaire australien Rake revient avec une autre mission mortelle : faire sortir de prison la famille d’un impitoyable gangster géorgien »marque le synopsis officiel de cette bande de la société de production AGBO, qui correspond aux frères Joe et Anthony Russo.

En plus de Chris Hemsworth en tant que protagoniste, dans Mission de sauvetage 2 vous verrez aussi dans son casting Golshifteh Farahanim, Adam Bessa, Olga Kurylenko, Tinatin Dalakishvili, Andro Japaridze, Miriam et Marta Kozviashvili, Daniel Bernhardt, Tonrike Gogrichiani, Levan Saginashvili et Idris Elbé.

