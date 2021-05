Il a dû défiler pour Miss Univers et a surpris le monde avec un hommage à Maradona

Diego Maradona est décédé il y a près de six mois, mais reste plus vivant que jamais à la mémoire du monde entier et surtout à la mémoire des Argentins. Le fanatisme pour les Dix n’a pas de limites et dans les dernières heures, il a atteint le concours de Miss Univers: le participant Alina Luz Akselrad surpris tout le monde quand il a dû se montrer sur le podium et a rendu un hommage sincère à l’idole du football. Regardez la vidéo!

La reconnaissance a eu lieu lors de la 69ème édition de Miss Univers qui se déroule actuellement en Floride, aux États-Unis. L’événement, correspondant à 2020, aurait dû être retardé par la pandémie de Covid-19 et abandonnera son gagnant le 16 mai. 74 candidats concourent pour la couronne du concours et parmi eux se trouve Akselrad: représentant de l’Argentine né à Córdoba il y a 22 ans.

« La beauté n’est ni mesurée ni pesée, elle est démontrée » est la phrase qui identifie Alina (@MissUniverseArg)



Une partie du concours consistait à défiler avec des costumes typiques de chaque pays et Alina a choisi de représenter le « Passion argentine ». Il est apparu sur scène avec une réplique des vêtements utilisés lors de la Coupe du monde 1986 avec le numéro 10, un ballon et un maillot avec le visage de Maradona.

VIDEO: hommage à Diego Maradona dans Miss Univers 2020







« Nous ne sommes pas ceux qui jugent votre vie personnelle, mais s’il y a quelque chose dont je suis sûr, c’est que vous avez été un exemple de la façon de représenter la Céleste et la Blanca avec fierté et loyauté »a déclaré la Cordoue sur son compte Instagram avec la vidéo de sa présentation. « Cette année, ma tenue argentine est inspirée par la passion qui nous unit, dans ce qui fait que les 23 provinces se réunissent pour crier un but. Ce qui fait qu’il n’y a pas de rivalité quand l’Argentine joue. »ajoutée.

Alina Luz Akselrad dans son programme « Leaders of Life » (@alinaakselrad)



Le mannequin, qui a été lauréate de Miss Amérique du Sud 2017, demi-finaliste au World Miss Tourism Ambassador 2018 et Miss Argentina 2019, utilise régulièrement le football comme outil de communication pour aider. Il a créé le projet appelé « Leaders de la vie », qui récompense les garçons et les filles qui, malgré la maladie, le handicap ou la pauvreté, sont des exemples de lutte quotidienne. Ils reçoivent le titre de « Capitaines et reines de la vie« et ils portent un maillot de l’équipe nationale argentine réalisé par Juan Martínez T-shirts.

De plus, elle travaille comme ambassadrice pour le ONG SOLES (un foyer qui accueille des parents de patients atteints de cancer pédiatrique) et est un chef de file de programme « Tacos et mots de pouvoir » (qui cherche à autonomiser les femmes en leur fournissant des outils pour renforcer leur estime de soi en fonction de leur indépendance).

Comment voir Miss Univers 2020 et qui sont les favoris?

Le gala Miss Univers 2020 diffusé sur Telemundo pour les États-Unis et l’Amérique latine. Le gagnant de cette année sera connu dimanche à partir de 20h00 heure locale et parmi les favoris sont les Latinas: Daniela Nicolas (Miss Chili), Ivonne Cerdas (Miss Costa Rica), Carmen Jaramillo (Miss Panama), Andrea Meza (Miss Mexique) et Estefanía Soto Torres (Mlle Porto Rico).