Il a dit au revoir: Aaron Paul a finalement dit au revoir à Jesse Pinkman après Better Call Saul

Jesse Pinkman est l’un des personnages les plus aimés de Breaking Bad et de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Connaître la vérité : réapparaîtra-t-elle un jour ?

©IMDBAaron Paul dans Breaking Bad

« La meilleure série de tous les temps”, C’est le nombre de fans et de spécialistes catalogués Breaking Bad et sa préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul. Les deux fictions sont issues du même univers créé par Vince Gilligan. Et, à partir de là, des personnages emblématiques comme celui de Jesse Pinkman, joué par Aaron Paul. L’acteur a rapidement été catapulté à la renommée internationale grâce à ce rôle en raison de sa grande performance et de la facilité avec laquelle il a pu se connecter avec lui.

C’est donc que lorsque Jesse Pinkman, qui fait à l’origine partie de l’histoire de Breaking Badapparu dans les derniers épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul, les fans sont devenus fous. Le fait de le voir redonner vie à son personnage emblématique était quelque chose que beaucoup attendaient depuis longtemps, tant sa joie était immense. Cependant, la vérité est qu’ils en voulaient plus car deux chapitres n’étaient pas tout à fait suffisants.

C’est pourquoi de nombreux fans se sont demandé si, au-delà de la fin de Tu ferais mieux d’appeler Saul et de cet univers, Aaron Paul avait la possibilité de revoir le personnage à un moment donné. Pourtant, l’acteur vient de préciser que son apparition dans ladite fiction marquait la clôture définitive d’une époque. « Jesse Pinkman aura toujours une place spéciale dans mon cœur, mais je peux dire avec confiance que Better Call Saul était la dernière fois que nous avons vu Pinkman. C’était donc un bel au revoir», a-t-il assuré avant Le journaliste hollywoodien.

À son tour, lors de son interview, Paul a assuré qu’il était toujours très excité par l’affection reçue des fans. De plus, il ne croit toujours pas que l’un de ses personnages ait une statue faite en sa commémoration. « Tout cela est si étrange pour moi. Je pense que ce sera toujours comme ça, mais c’est super. Le Nouveau-Mexique occupe une place très spéciale dans mon cœur et mon âme.», a assuré l’acteur affichant déjà son émotion.

Puis il ajouta : « JeJ’étais au plus bas de ma carrière avec beaucoup de hauts et de bas. J’avais vraiment besoin que Breaking Bad ait un peu de succès pour pouvoir survivre. Je ne veux pas paraître mélodramatique, mais c’est vraiment là que j’en étais. Et maintenant, le fait que nous ayons mis fin à l’univers Breaking Bad et Better Call Saul avec ces statues est pour moi surréaliste.”. Sans aucun doute, quelques mots qui laissent leurs fans ravis, mais déçus en même temps car c’est un fait : Jesse Pinkman a atteint sa dernière étape dans la vie d’Aaron Paul.

