Il a déjà des versions et des prix. Citroën ouvre les commandes du nouveau C3 Aircross

Citroën Portugal vient d’annoncer l’ouverture de la période de commande de la nouvelle Citroën C3 Aircross, dont les premières unités devraient arriver au Portugal en juin. Avec des prix à partir de 19307 €.

Annoncée comme une évolution apportant un caractère plus affirmé, mature et sophistiqué, la nouvelle Citroën C3 Aircross se présente avec une partie avant entièrement revue, qui comprend la nouvelle signature Citroën, et qui compte également avec des phares à LED de série, ainsi qu’un nouvelle protection inférieure en gris argenté. Ce dernier, cependant, disponible uniquement à partir du niveau d’équipement Feel Pack.

En plus de ces changements, le nouveau C3 Aircross annonce également une grande liberté de personnalisation, qui comprend un total de 70 combinaisons possibles pour l’extérieur, grâce également aux sept couleurs de carrosserie (dont trois nouvelles), aux quatre Packs Colors ( dont deux neufs), deux couleurs contrastées pour le toit et de nouveaux inserts pour une application dans des verres de garde. Sans parler des nouvelles roues de 16 et 17 pouces.

À l’intérieur, la possibilité de choisir entre quatre environnements différents, dont trois sont également nouveaux. Les sièges Advanced Comfort sont également nouveaux, ainsi que la console centrale, qui dispose désormais d’un grand espace de rangement fermé à l’arrière.

A côté de l’habitabilité, de la lumière et de la modularité, un ensemble de technologies avec lesquelles Citroën entend simplifier la vie quotidienne, mais aussi la sécurité. Ce dernier, garanti par la présence de solutions telles que l’affichage tête haute couleur ou le Grip Control avec Hill Assist Descent (en option à partir du niveau d’équipement Shine).

Dans le domaine de la connectivité, un nouvel écran tactile 9 ”, associé à la navigation connectée Citroën Connect Nav (de série à partir du niveau C-Series) ou à la fonction Mirror Screen, compatible avec Android Auto et Apple Car Play, ainsi que la recharge sans fil pour smartphones (en option à partir du niveau Shine).

Au Portugal, la nouvelle Citroën C3 Aircross est proposée avec cinq niveaux d’équipement, à commencer par Feel, suivi par Feel Pack, Shine, Shine Pack et la Special Series C-Series.

En ajoutant les moteurs, une structure de prix qui commence à 19307 € pour l’essence, le prix demandé pour l’essence PureTech 110 S&S CVM6, disponible dans les niveaux d’équipement Feel, Feel Pack, C-Series et Shine, qui se poursuit à 24107 €, prix d’entrée pour le bloc essence PureTech 130 S&S EAT6, pour lequel les niveaux d’équipement C-Series, Shine et Shine Pack sont réservés.

Chez Diesel, prix à partir de 21 817 €, prix d’entrée pour le BlueHDi 110 S&S CVM6, disponible dans les niveaux d’équipement Feel, Feel Pack, C-Series et Shine. Viennent ensuite 27 070 €, prix à partir duquel le BlueHDi 120 S&S EAT6 est disponible, proposé avec les niveaux d’équipement C-Series et Shine.

