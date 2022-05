Il a craqué en parlant de Johnny Depp : les phrases les plus choquantes de la déclaration d’Amber Heard au procès

célébrités

Amber Heard a pris la parole pour la première fois depuis le début du procès et n’a pas pu retenir ses larmes alors qu’elle témoignait de ce qu’elle a vécu avec Johnny Depp.

© GettyIl a craqué en évoquant Johnny Depp : les phrases les plus choquantes de la déclaration d’Amber Heard au procès.

Depuis plus de trois semaines, tous les yeux sont rivés sur le tribunal situé dans le comté de Fairfax, en Virginie, depuis le procès entre Johnny Depp Oui Ambre Entendu. Les parties ont lancé des accusations d’agression physique et de diffamation, pour lesquelles elles réclament une somme d’argent millionnaire à titre de compensation. C’était maintenant au tour de l’actrice de témoigner et de laisser des déclarations fortesmême si de nouvelles déclarations sont attendues.

L’ancienne vedette de Pirates des Caraïbes il s’était exprimé à l’époque et avait complètement nié les allégations de violence domestique avec sa femme à l’époque. Aussi, il a parlé de son enfance, de sa relation avec la drogue et a déclaré qu’au bout d’un an et demi, Heard « était une autre personne », et que c’est elle qui l’a agressé à plus d’une occasion, relatant une affaire dans laquelle il aurait apparemment Il a renversé une bouteille en verre et a fait perdre à l’acteur une partie de son majeur.

+ Les déclarations fortes d’Amber Heard

Au cours du mercredi 4 mai, ambre a pris la parole pour la première fois et a fait des déclarations explosives par rapport à ce qui vivait dans le mariage avec Depp. « J’ai du mal à décrire à quel point c’est douloureux. Ça craint pour moi d’avoir dû m’asseoir dans cet endroit pendant des semaines et de tout revivre à nouveau. C’est la chose la plus difficile et la plus douloureuse que j’aie jamais vécue. »dit-il au début. Puis il se souvint que Le premier cas inapproprié de Johnny s’est produit en 2011 alors qu’ils tournaient le film Journal d’un séducteuroù l’acteur a pris son visage lors d’une répétition et l’a embrassée avec sa langueétant un comportement à éviter dans un ensemble.

Elle a ensuite raconté à travers les larmes la première fois que l’acteur l’a frappée : « Je ne l’oublierai jamais, ça a changé ma vie. J’ai ri parce que je ne savais pas quoi faire, j’ai pensé que ça devait être une blague ». L’actrice a mentionné que Depp il lui a dit: « Tu penses que c’est si drôle ? Tu penses que tu es une drôle de garce ?. Il ajouta: « Il m’a giflé sans raison ». Selon leurs dires, ils étaient sur un canapé en train de converser normalement, tandis que Johnny faisait de la cocaïne, et elle lui a posé des questions sur un tatouage et elle frappeMais alors il s’agenouilla et murmura : « Je ne ferai plus jamais ça, je suis tellement désolé chérie. Je pensais avoir sauvé le monstre ».

« Quand j’étais avec Johnny, je me sentais comme la plus belle personne du monde », a-t-il assuré, mais tout a changé avec le cours des événements. Il a également rappelé une situation en 2013 où il l’a accusée d’être infidèle avec une autre femme et s’est approchée de l’autre en lui cassant le poignetce qui a conduit à une autre discussion. ambre témoigné que Depp l’a accusée de cacher sa drogue : « Il a déchiré une partie de ma robe et de mes sous-vêtements à la recherche de drogue. Il a même fouillé mes cavités. Il a juste mis ses doigts en moi. Je ne savais pas quoi faire… Je ne lui ai pas non plus dit d’arrêter. »a culminé.

