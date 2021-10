Il a bu du maté avec Lali Espósito et s’est rendu à Boca : la vidéo virale d’Alexis Bledel en Argentine

Argentins partout dans le monde, ils ne manquent jamais. Mais quand il s’agit d’un célébrité née en Amérique du Sud, dans le pays, ils sont chargés de dire partout l’origine de cette personne concernée. Des exemples parfaits peuvent être Anya Taylor-Joie ou Stéphanie Béatriz. Cependant, il existe d’autres cas moins connus qui, une fois révélés, font sensation et sont agréablement surprenants.

Cela s’est produit avec Alexis Blédel, que beaucoup appellent Rory pour son rôle dans Filles Gilmore. Et c’est qu’il a fait ses débuts dans ce programme en 2000 et depuis lors, sa carrière s’est intensifiée et est devenue populaire dans le monde entier grâce aux plateformes de streaming. Ce que peu de gens savent sur l’actrice, c’est que, même si elle est née à Houston, son père Martín et son grand-père Enrique sont nés et ont grandi en Argentine.

Sa famille maternelle vient des États-Unis, mais ils ont déménagé à Mexique et ils ont grandi en parlant espagnol. Et avec Alexis, la même chose s’est produite. L’actrice qui personnifiait emblématiquement Rory a noté à propos de sa vie de Latina : « C’est la seule culture que ma mère connaisse de la vie et mon père aussi. Ils ont tous deux pris la décision d’élever leurs enfants dans le contexte dans lequel ils avaient été élevés”. Et, selon son propre récit, n’a pas appris à parler anglais jusqu’à ce qu’il commence à aller à l’école.

Ce n’est pas tout, car Bledel a également visité l’Argentine et tout a été enregistré dans une vidéo dirigée par l’actrice Emilia Attias. Tous deux se sont rencontrés dans un lieu typique de Buenos Aires pour partager un repas, un toast et une discussion où l’échange culturel était le protagoniste. Et bien qu’il ait un accent américain assez marqué, le protagoniste de Filles Gilmore Il n’a cessé de parler en espagnol à aucun moment.

Son père Martín est musicien, il a donc toujours eu un lien très profond avec ses racines artistiques et a grandi en écoutant tango. Parmi les endroits qu’il a visités, il a rencontré Lali Esposito partager un pote et connaître La Bombonera, le stade de Boca Juniors, dont il a assuré qu’il peut battre avec le cœur de ses fans. « je me sens chez moi et je veux déjà y retourner», a-t-elle dit à travers les larmes.

