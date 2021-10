Iko Uwais est le méchant dans The Expendables 4

Sylvester Stallone Les consommables 4 a trouvé son méchant dans La descente star Iko Uwais, qui rejoint le Rocheux vedette avec d’autres rapatriés tels que Jason Statham, Randy Couture et Dolph Lundgren. Megan Fox, Jacob Scipio, Andy Garcia et Curtis Jackson, également connu sous le nom de rappeur 50 Cent, accompagneront la balade avec les plus anciens héros d’action de la ville. Stallone a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il était maintenant prêt à quitter la franchise, en publiant une vidéo sur son compte Instagram du tournage le dernier jour de tournage de ses scènes pour le film. Cependant, il a certainement suggéré que la série de films elle-même n’était pas encore terminée, affirmant qu’il était « prêt à passer le relais » à la co-vedette Statham.

Les détails du film sont minces sur le sol pour le moment, mais Iko Uwais incarnera un ancien officier militaire avec sa propre armée et une ligne de touche dans le trafic d’armes, à laquelle le groupe de mercenaires vétérans cherchera évidemment à mettre un terme. Uwais s’est récemment fait un nom dans les films d’action, étant apparu dans La descente et sa suite, ainsi que récemment joué dans le film quelque peu décevant Œil de vipère pour Paramount, et sera bientôt vu dans Poings pleins de vengeance sur Netflix.

Jusqu’à présent, la franchise a rapporté plus de 800 millions de dollars, et il y a très peu de choses qui empêcheront ce chiffre de franchir la barre du milliard de dollars lorsque Les consommables 4 sort en 2022. Pour Sylvester Stallone, laissant derrière lui la série est « doux-amer », mais il a dit aux fans qu’il « se prépare à accepter le prochain défi ». Il n’y a aucun moyen de savoir de quel défi il peut s’agir, car le septuagénaire a actuellement un certain nombre de projets en cours, y compris celui de l’année prochaine. samaritain, une rumeur d’apparition dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et un certain nombre d’efforts potentiels de direction à venir au cours des prochaines années.

« La plus grande chose est de pouvoir fournir des films [and] divertissement [where] peut-être qu’il y a un petit message là-dedans, parce que ce que j’essaie de transmettre dans mes films à succès, c’est la touche humaine », a déclaré Stallone dans sa vidéo Instagram. « Pas tellement l’action ; l’action va de soi. Mais c’est juste une relation avec le public d’une manière qu’il puisse s’identifier à quelque soit la mission, avec les personnages à portée de main. »

Les consommables 4 a subi de nombreux changements depuis son annonce initiale en 2014, ayant vu des noms comme Pierce Brosnan, Jack Nicholson et même Clint Eastwood être mentionnés par Stallone au cours des premiers stades de développement. Stallone lui-même s’est éloigné du projet en 2018, invoquant des différences créatives dans le scénario et la direction générale du film.

Cependant, après une intervention de diverses stars de la franchise, dont le vieux Arnold Schwarzenegger, Stallone est revenu et le film a recommencé. En 2020, Jean-Claude Van Damme a exprimé son intérêt pour un retour dans la franchise en tant que frère de son Expendables 2 méchant Jean Vilain, mais en vain et les fonctions de réalisateur sont passées de Patrick Hughes à Scott Waugh. Après avoir finalement complété le casting au cours du mois dernier, avec Uwais apparemment la dernière pièce du puzzle, nous pouvons maintenant attendre la sortie en salles du film l’année prochaine. La nouvelle du casting d’Uwais dans le film a été rapportée pour la première fois par Deadline.

