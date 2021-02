IKEA présente 30 meubles de jeu Asus et ROG

IKEA ne propose pas seulement des meubles pour les familles et les célibataires: à l’avenir, les joueurs trouveront également ce qu’ils recherchent dans le magasin de meubles suédois. La demande de produits de jeu augmente d’année en année et IKEA a donc rencontré les experts de République des joueurs (ROG) se sont associés pour créer une collection complète de produits cool, ergonomiques et abordables Meubles de jeu à concevoir.

Après Sonos, Unyq et LEGO, une coopération a été établie l’année dernière avec les experts en matériel de jeu de la division de jeux ROG, fondée par Asus en 2006 et dédiée au développement des meilleurs matériels et logiciels de jeu au monde. Selon leur propre déclaration, l’objectif commun des partenaires créatifs est d’amener la commodité de l’expérience de jeu à un nouveau niveau.

Meubles de jeu de ROG chez IKEA

En attendant c’est première collection de meubles de jeu terminé et a maintenant été présenté au public. La série de production a été créée au cours des derniers mois au centre de développement IKEA à Shanghai, où les concepteurs et ingénieurs d’IKEA et de ROG ont organisé plusieurs ateliers conjoints avec des joueurs professionnels et des amateurs de jeux pour déterminer les besoins, les exigences et les souhaits des communautés.

Quand les meubles de jeu arriveront-ils chez IKEA Allemagne? Les ventes ont démarré fin janvier dans le cadre d’un projet pilote en Chine, le plus grand marché du jeu au monde. dans le Automne 2021 – probablement en octobre – les produits de jeux seront ensuite transférés dans les magasins de meubles d’autres magasins IKEA internationaux – y compris en Allemagne. Les produits sont disponibles exclusivement dans les magasins de meubles IKEA et en ligne via leur propre site Web.

Sont disponibles dans la gamme plus de 30 meubles de jeu – de tables, chaises, solutions de rangement et accessoires. La collection porte son nom UPPSPEL et devrait Combinez le jeu et la vie quotidienne et permettre une forme de jeu plus saine. Ils sont complétés par les collections UPPKOPPLA, HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, LÅNESPELARE et GRUPPSPEL, qui s’adressent aussi bien aux professionnels qu’aux joueurs occasionnels.

D’autres fabricants se sont également consacrés à ce sujet et proposent leurs propres idées de mobilier de jeu. En dessous, il y a quelque chose comme ça Lit pour tous les accros du jeu vidéoqui ne veulent plus utiliser de chaises: