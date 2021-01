Ikea et Asus lanceront une gamme de meubles de jeu en 2021, et une fuite nous donne un aperçu de la configuration

S’il y avait quelque chose qui nous manquait dans cette vie, c’était d’avoir des meubles de jeu Ikea. Dit et fait, depuis septembre dernier, la société suédoise et Asus ont annoncé un collaboration pour nous apporter les meilleurs meubles pour notre configuration.

Maintenant, grâce à une fuite de la gamme de magasins en Chine, nous avons pu jeter un coup d’œil à l’avance à ce que les deux entreprises font.

Parmi les produits les plus recherchés, on trouve le Tableau UPSSPEL, qui a une valeur de 3999 yuans, environ 510 euros. Il a des hauteurs variables et un petit espace à l’arrière pour pouvoir placer les câbles.

En outre, vous pouvez également voir un panneau mural sur le thème Asus ROG avec éclairage LED rouge, dans lequel vous pouvez accrocher des claviers, des contrôleurs et différents éléments de jeu. Mais la chose ne s’arrête pas là.

Il existe également un accessoire pour le câble de la souris pour éviter d’être dérangé, un support pour les écouteurs et une lumière LED pour les streamers. Tout est si bien pensé qu’ils se sont même donné la peine de créer des coussins spéciaux pour mieux nous accueillir lors de longues sessions de jeu.

Un dessous de verre, une poubelle ou un tapis de souris avec des motifs Asus ROG sont d’autres accessoires qui ont été vus. Cependant, non ce sera jusqu’au 29 janvier quand ils seront officiellement révélés tous ces produits. Son arrivée en Chine se fera dans quelques semaines, tandis que le reste de la planète devra attendre octobre prochain.