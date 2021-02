IHOP a annulé la Journée nationale des crêpes, mais vous pouvez toujours obtenir des crêpes gratuites

La Journée nationale des crêpes à IHOP a été annulée en raison de la pandémie, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez toujours pas obtenir des crêpes gratuites.

La société a annoncé mardi que les amateurs de crêpes peuvent toujours obtenir une courte pile gratuite de crêpes au babeurre via le programme IOU d’IHOP, qui oblige les clients à s’inscrire au club de messagerie MyHOP avant le 31 mars pour recevoir un coupon.

Le coupon peut être utilisé n’importe quel jour en avril. Normalement, les clients ne pouvaient obtenir les crêpes gratuites qu’en dînant dans un restaurant IHOP, mais cette année, les commandes via le site Web ou l’application mobile IHOP sont éligibles à l’offre de coupon.

Pour ceux qui ne s’inscrivent pas au club de messagerie électronique, vous pouvez télécharger un coupon sur le site Web ou l’application IHOP pour un short stack gratuit en avril qui peut être utilisé avec un achat minimum de 10 € dans les restaurants participants.

Les crêpes gratuites ne peuvent pas être échangées dans les restaurants IHOP de New York ou de Washington, DC, et la participation et les horaires peuvent varier selon le lieu. L’entreprise recommande aux clients de contacter leur restaurant IHOP local pour plus de détails.

La promotion populaire a généralement lieu le mardi précédant le mercredi des Cendres pendant un jour seulement, mais a maintenant été étendue à un mois. Comme de nombreuses chaînes de restaurants, IHOP a ressenti les effets de la pandémie, annonçant en octobre la fermeture de près de 100 établissements sous-performants en raison de la baisse des ventes.

En rapport

« Depuis plus de 15 ans, la Journée nationale des crêpes a toujours été l’un de nos jours les plus chargés de l’année, et un moment que nous avons célébré avec nos invités, mais la santé et la sécurité de nos invités et des membres de l’équipe resteront toujours notre numéro un. priorité pour le moment, nous savions donc que la célébration de cette année devait être différente », a déclaré le président de l’IHOP, Jay Johns, dans une déclaration à 45secondes.fr Food.

« Plutôt que d’annuler complètement la journée à une époque où tout le monde pouvait utiliser un peu de houblon, nous avons décidé de passer la journée à un événement d’un mois pour donner à chacun la flexibilité de profiter d’un Short Stack gratuit quand il le souhaite, tout en soutenant notre Partenaire caritatif national Children’s Miracle Network Hospitals », poursuit le communiqué. « Bien que nous puissions attendre de réunir les invités sous notre bleu pour crêper ensemble, soutenir nos partenaires caritatifs est quelque chose qui ne peut pas attendre. »

En rapport

IHOP est la dernière grande chaîne à annuler, modifier ou reporter une journée annuelle de cadeaux pendant la pandémie. Chick-fil-A a reporté sa journée annuelle d’appréciation des vaches en juillet, Ben & Jerry’s a annulé le Free Cone Day en avril dernier et 7-Eleven a annulé sa journée gratuite Slurpee en juillet, offrant à la place un coupon aux clients de son programme de fidélité.