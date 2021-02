«  Ignorer les vrais crimes de guerre  »: Netanyahu blâme la Cour pénale internationale pour avoir revendiqué sa compétence sur les territoires palestiniens

La Cour pénale internationale a revendiqué sa compétence sur les territoires palestiniens de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, ce qui signifie qu’elle pourrait y enquêter sur les crimes de guerre. Israël s’est opposé à cette décision.

«Aujourd’hui, la Cour pénale internationale a prouvé une fois de plus qu’elle est un organe politique et non une institution judiciaire», Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré après la décision de vendredi.

Netanyahu a accusé le tribunal de «Ignorant les vrais crimes de guerre et poursuivant à la place Israël, un pays avec un régime démocratique fort, qui sanctifie l’état de droit.» Il a également dit que la décision «Porte atteinte au droit des pays démocratiques» se défendre.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a salué la décision de la CPI comme un «Journée historique pour le principe de responsabilité» et a déclaré qu’il était prêt à coopérer avec le tribunal, tandis que le Premier ministre Mohammad Shtayyeh a accueilli la décision comme un «Victoire pour la justice».

La décision de vendredi intervient après que le procureur en chef de la CPI, Fatou Bensouda, ait demandé à la cour de se prononcer sur sa compétence territoriale en ce qui concerne la Palestine. «Il existe une base raisonnable de croire que des crimes de guerre ont été ou sont commis en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza», Bensouda a déclaré en 2019.

Elle a ajouté qu’il y a aussi un «Base raisonnable» à croire que des membres des Forces de défense israéliennes (FDI) et des autorités israéliennes, ainsi que le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens, pourraient avoir commis des crimes dans la région. Bensouda a également indiqué qu’elle avait l’intention d’ouvrir une enquête sur les atrocités présumées une fois que le tribunal s’est prononcé sur la question de la compétence.

Israël occupe les territoires depuis 1967, a déclaré la CPI dans sa décision de vendredi, soulignant que l’Assemblée générale des Nations Unies se réfère à ces zones comme étant le territoire palestinien occupé. Le tribunal a spécifiquement déclaré que s’il a compétence sur la Palestine, il est «Ni statuer sur un différend frontalier en vertu du droit international, ni préjuger de la question d’éventuelles frontières futures.»

Les Palestiniens tentent depuis longtemps d’amener la CPI à se pencher sur les actions de Tsahal pendant le conflit d’Israël en 2014 avec les militants palestiniens à Gaza, ainsi que pendant la construction de colonies dans les territoires occupés.

Répondant à la nouvelle, le département d’État américain a exprimé ses «sérieuses préoccupations» face aux efforts de la Cour pour affirmer sa compétence sur le personnel israélien dans les territoires palestiniens, et a déclaré que Washington réviserait la décision. Sous l’ancien président Donald Trump, les États-Unis ont imposé des sanctions à de hauts responsables de la Cour – y compris Bensouda – pour avoir prétendument illégalement tenté de soumettre les Américains à la juridiction de la Cour lors d’enquêtes sur d’éventuels crimes de guerre américains en Afghanistan.

