IGN montre un gameplay de Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Grâce au nouveau gameplay de Dungeons & Dragons: Dark Alliance, nous pouvons désormais jeter un œil aux capacités de ses quatre protagonistes.

Drizzt, Cattie-Brie, Wulfgar et Bruenor, sont les quatre personnages jouables parmi lesquels nous devrons choisir face à cette aventure. Si vous ne savez toujours pas quel sera votre choix, jetez un œil à la vidéo complète avec Dungeons & Dragons: gameplay de Dark Alliance. Dans celui-ci, nous pourrons observer les différences entre eux, et peut-être que cela vous fera douter.

Les gars d’IGN ont eu la chance de tester la nouvelle œuvre de Tuque Games, basée sur les Royaumes Oubliés et plus précisément sur la saga littéraire de RA Salvatore. Donc ni court ni paresseux, ils en ont profité pour le poster sur leur site internet afin que nous puissions en profiter.

Et comme vous pouvez le voir, cela fait presque 20 minutes au cours desquelles ils ont mené à bien la première mission du jeu dans son intégralité. De plus, en glorieux 4K et 60 Fps qui nous permettent d’apercevoir le titre dans toute sa splendeur.

Mais l’essentiel est vraiment le gameplay, et nous l’avons également en grande quantité. Avec quelques minutes par personnage, nous pouvons vérifier les possibilités de chacun d’eux, ainsi que certaines de leurs capacités. Bien sûr, ils sont tous différents, se concentrant sur différentes manières de combattre.

Drizzt est un personnage agile, avec des attaques très rapides grâce à ses deux cimeterres, et la possibilité d’invoquer son compagnon félin Guenhwyvar. Cattie-Brie utilise son arc pour attaquer de loin et des mouvements acrobatiques pour garder ses distances.

Wulfgar est un personnage un peu plus lent et plus lourd, mais son puissant marteau Aegis-Fang est capable de briser l’armure et de rendre les ennemis vulnérables à d’autres attaques. Enfin le nain Bruenor est le tank du groupe. Dur comme de l’acier, et toujours en première ligne de la bataille.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance sera officiellement lancé le 22 juin sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vraisemblablement, les consoles de nouvelle génération ont une version améliorée pour ce titre Wizards of the Coast.

Allons-y!