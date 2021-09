Iggy Pop parle de son processus de découverte de nouvelles musiques

L’acte de découvrir et d’apprendre de la nouvelle musique n’est pas seulement un moyen de rester au courant des nouvelles tendances de l’industrie. C’est, selon la légende du punk Iggy Pop, une façon de ressentir de nouvelles émotions à travers les jeunes générations qui commencent leur chemin vers la célébrité.

Lors d’une récente interview avec The Guardian, Iggy Pop a assuré que le fait de découvrir une nouvelle musique l’aide à « ouvrir son esprit » et que c’est cet élément de surprise qui l’aide à rester connecté avec la musique, une action avec con celle que n’importe quel mélomane pourrait facilement s’identifier.

J’ai l’impression d’extraire des diamants. Quand vous trouvez le diamant, vous le savez.

Iggy Pop a donné comme exemple la première fois qu’il a entendu la « Chaise Longue » de Wet Leg : « C’est culotté, avec un rythme endiablé, mais sa voix est presque métronomique. Vous pourriez demander à une centaine de personnes de la chanter et cela ne pourrait pas sonner de la même manière. » L’ancien leader des Stooges a également déclaré apprécier le travail de Moses Boyd and Sons of Kemet.

« Si j’entends quelqu’un dire que ‘les choses ne sont plus aussi bien qu’avant’, je leur dis d’écouter le remix de Pace de Moses Boyd par Nuby Garcia. C’est une musique contemporaine incroyablement avancée qui touche les cordes sensibles. De Sons of Kemet à Comet Is Coming, il y a beaucoup de matériel en ce moment », a commenté Iggy Pop.

Au cours de son interview, Iggy Pop a rappelé comment David Bowie lui a fait découvrir la nouvelle musique, exprimant l’émotion qu’il a ressentie à l’époque. « Depuis mon adolescence, je me mettais en colère quand la radio diffusait quelque chose de banal et je me sentais bien quand j’aimais quelque chose de nouveau. David Bowie m’a présenté Kraftwerk. Je les ai rencontrés et leur ai dit ‘Je vais dormir en écoutant leur musique.’

La semaine dernière, Iggy Pop a interprété avec Matt Sweeney une reprise de « European Son » du groupe The Velvet Underground. Cette nouvelle version fait partie d’un album hommage intitulé « I’ll Be Your Mirror : A Tribute to the Velvet Underground & Nico », qui sera disponible à partir du 24 septembre.