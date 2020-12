Iggy Azealea & Playboy Carti’s Side Chick s’affrontent sauvagement sur le gramme

La querelle ne se termine pas de sitôt.

Les choses deviennent extrêmement compliquées au milieu du bœuf impliquant Iggy Azalea, Playboi Carti et son side-chick. Plus récemment, Iggy a diffusé son bébé papa et a fourni plusieurs reçus mettant en valeur les comportements ignobles qu’il aurait affichés depuis la naissance de leur fils, Onyx. «Cet homme était à Philadelphie en train de jouer à la PS5 au milieu de la pandémie le jour où mon fils est né, même si c’était une section c programmée», a-t-elle expliqué, soulignant le refus de Playboi de signer l’acte de naissance de leur fils après la naissance. Iggy est également intervenu sur l’autre femme surprise avec Carti, révélant que ce n’était pas le premier coup du rappeur qui la trompait avec le tiers susmentionné. Une vidéo de 35 secondes montre Iggy sur Facetime, se disputant avec une femme, mais rien d’autre n’est perçu. Bien qu’elle confirme via la légende de la vidéo qu’elle a l’intention d’afficher l’ami d’Iggy en train de donner un coup de pied au sidechick de la crèche de Playboi Carti. Et maintenant, pour alimenter le feu, le sidechick impliqué dans le drame a décidé de rédiger un article de la longueur d’un roman offrant sa version de l’histoire. En effet, dans la longue histoire d’Instagram, l’autre femme allègue qu’elle n’est ni une pièce d’accompagnement ni une naufrageuse. Elle ajoute ensuite que Playboi Carti a confirmé que lui et Iggy Azalea n’étaient plus ensemble avant que quoi que ce soit ne se déroule entre eux. Peut-être qu’Iggy n’a tout simplement pas reçu le mémo? Quoi qu’il en soit, nous en saurons plus au fur et à mesure que l’histoire se déroulera. Voir le post ci-dessous. Mises à jour récentes: Dans une série de publications consécutives sur Instagram et un live rapide, Iggy Azalea a maintenant répondu au prétendu sidechick de Playboi Carti. Dans ce dernier, Iggy applaudit à la pièce secondaire présumée, dont le nom semble être Brandi, à travers des réfutations concrètes entourant la connaissance par l’autre femme du statut relationnel de Playboi Carti. Comme d’habitude, la rappeuse offre de nombreux reçus à la vue de tous, chacun accompagné de légendes incendiaires et accusatrices.