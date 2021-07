Iggy Azalea nie les accusations de « Blackfishing » dans le clip de I Am The Stripclub

Iggy a qualifié les allégations de « Blackfishing » basées sur le teint de sa peau dans la vidéo « ridicules et sans fondement ».

Iggy Azalea a répondu sur les réseaux sociaux après avoir été accusée de « Blackfishing » dans une scène de son nouveau clip « I Am The Stripclub ».

La semaine dernière (1er juillet), Iggy a sorti son nouveau single aux côtés d’une vidéo mettant en vedette le rappeur « Fancy » portant toutes sortes de tenues différentes. À la suite d’un tweet du compte de la marque de mode Boohoo, des milliers de personnes ont rapidement commencé à appeler Iggy à cause de son teint plus foncé vu dans les captures d’écran vidéo, en particulier la scène où elle porte une perruque noire.

Beaucoup ont dit qu’Iggy était « Blackfishing ». Blackfishing, un terme popularisé en 2018 par l’écrivain Wanna Thompson, est utilisé pour décrire le moment où les gens modifient leur apparence pour les faire paraître noirs ou métis.

Iggy a maintenant défendu son apparence après avoir répondu aux fans sur Twitter.

À la suite des tweets, Iggy a répondu à un fan qui lui a demandé de s’exprimer sur les accusations, en disant: « Je m’en fiche… baise ces ppl bébé lol »

Dans un autre tweet, Iggy a écrit: « Je me fiche de quelque chose d’aussi ridicule et sans fondement. Je porte une teinte 6 dans le fond de teint armarni, c’est la même teinte que je porte depuis 3 ans. C’est la même teinte dans chaque vidéoclip depuis Sally Walker. Soudain, je porte une perruque noire dans une scène de club et c’est un problème. «

Elle a poursuivi, en réponse à un autre fan: « Ou peut-être qu’Internet pourrait regarder mon clip et voir par eux-mêmes au lieu d’essayer de me harceler parce qu’une page au hasard avec laquelle je n’ai rien à voir a publié un montage? Laisse-moi tranquille, je ne le fais pas dérange personne, ppl reste à essayer de créer de la merde à partir de rien en ligne. Juste ennuyé. «

Iggy a ensuite partagé une image de sa teinte de fond de teint en réponse à un autre fan, en écrivant: « C’est la couleur que je porte, c’est sur la couleur des bras d’une personne de couleur beige. Je ne porte pas du TOUT de maquillage sombre et fou. Tout le monde dans le la scène de club semble plus sombre, c’est une scène de club ! J’en ai marre que les gens essaient de déformer mes mots ou de faire de la merde un problème alors que tout ce que j’ai fait est d’essayer une couleur de cheveux. «

Après les tweets, Iggy est allée remercier ses fans et « tout le monde montrant [her] hate » pour avoir aidé à promouvoir la chanson et la vidéo, qui compte désormais près de 3 millions de vues sur YouTube.

Iggy a tweeté : « À tous ceux qui me montrent de l’amour : merci de m’avoir consacré votre journée et de m’avoir aidé à promouvoir, je vous aime ! À tous ceux qui me montrent de la haine : merci de m’avoir consacré votre journée et de m’avoir aidé à promouvoir, je vous aime ! »

