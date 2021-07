Iggy Azalea fait une pause dans la musique après son nouvel album

Après une longue attente, les fans d’Iggy Azalea pourront enfin écouter « End of an Era », son troisième album studio, en août prochain, même s’ils devront probablement attendre un temps considérable avant que le rappeur ne décide de sortir un nouveau un. matériel après cela.

« ‘End of an Era est très spécial pour moi car après la sortie de mon album le mois prochain, je vais prendre quelques années pour me concentrer sur d’autres processus créatifs et sur des choses qui me passionnent et m’inspirent, au-delà de la musique », a souligné Azalea. via son compte Twitter.

Vous pourriez aussi être intéressé par: D’anciens membres des Sex Pistols poursuivent John Lydon

Déplacer mon énergie et me concentrer sur ce qui me passionne le plus est ce qui me convient et j’espère que vous continuerez à soutenir tous les projets créatifs que je fais ici !

J’aime vraiment cet album et je veux juste que mes fans en profitent avec moi. J’espère vous voir aussi nombreux en tournée ! – IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA)

15 juillet 2021





Je suis ravi qu’ils voient différentes facettes de moi à l’avenir.

Iggy Azalea souligne qu’il est très important pour elle de continuer à recevoir le soutien de ses fans dans tout ce sur quoi elle décide de se concentrer à travers ses nouveaux projets créatifs : « J’aime vraiment cet album et je veux que mes fans en profitent avec moi. J’espère vous voir nombreux en tournée », a-t-il déclaré.

Au début du mois, Iggy Azalea était la cible de polémiques lors de la présentation de son nouveau clip pour la chanson « I Am The Stripclub », dans laquelle lors d’une séquence le rappeur apparaissait à l’arrière d’un camion vêtu d’une longue perruque noire entouré de danseurs. Un scénario courant dans la musique hip-hop, si ce n’est pour un petit détail.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Paul McCartney dit qu’il a plus de chansons comme « Eleanor Rigby »

Le ton de maquillage et les accessoires qu’Iggy Azalea a utilisés dans la vidéo étaient des raisons d’être accusé de « pêche noire », qui est cataloguée comme la tendance des artistes blancs qui essaient de donner l’impression d’appartenir à la culture noire. Le rappeur aurait défendu le résultat final dans les images, soulignant que ces accusations étaient « ridicules et insensées ».