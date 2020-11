Iggy Azalea fait des noix après que Playboi Carti a laissé tomber son tweet cryptique

Iggy Azalea et Playboi Carti ont un enfant ensemble. Cependant, ils ne sont plus ensemble.

En tant que tel, l’importé australien a réagi de manière agressive sur Twitter lorsque Carti a mentionné sa parentalité.

Selon Iggy, Carti lui a dit que le Tweet ne la concernait pas. Cependant, elle était toujours en colère contre le monde pour avoir dit que c’était le cas.

vous avez tort comme l’enfer pour vos tweets de cul idiot Lil. Pourquoi je dois me connecter et voir mon nom traîné dans la boue sur un tweet de cul cryptique aléatoire, ça n’a rien à voir avec moi! Pour quoi!? Je m’occupe de mes affaires. J’espère que votre macaroni au fromage brûle au four jeudi. Nuit!

«Je viens de parler au père de mon fils et apparemment, ce n’est pas censé être à propos de moi. Apparemment. vous avez tort comme l’enfer pour vos tweets stupides de Lil. Pourquoi je dois me connecter et voir mon nom traîné dans la boue sur un tweet cryptique aléatoire, ça n’a rien à voir avec moi! Pour quoi!? Je m’occupe de mes affaires. J’espère que votre macaroni au fromage brûle au four jeudi. Nuit! Et oui, je suis énervé le f * ck off. Comme je devrais l’être. Comme vous le seriez, “gypa Iggy.